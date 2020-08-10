Тренер «Сочи» Федотов: «Первый гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о судействе в матче первого тура РПЛ против «Спартака».

«Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.

Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов.

«Сочи» дважды отыгрался в матче со «Спартаком» благодаря двум голам с пенальти.

Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»