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    Тренер «Сочи» Федотов: «Первый гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о судействе в матче первого тура РПЛ против «Спартака».

    «Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.

    Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов.

    • «Сочи» дважды отыгрался в матче со «Спартаком» благодаря двум голам с пенальти.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

    Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5495

      Борат 3 минуты назад

      руки не на плечах, а тянут за воротник !!!

      футболка Мевли задирается потому что Соболев хватает за ее воротник с задней стороны, не давая выпрыгнуть защитнику, после Соболев его отпускает и Мевля падает на землю.

      https://vk.com/doc21623028_561756224?hash=afef4452f7e5a3173d&dl=2a0a0bf797c3ba856a

      грязнейший гол !!! куда смотрел ВАР ???
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +665

      elessar arnor 7 минут назад

      ** лан

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      Рейтинг: +268

      dim29 19 минут назад

      уж лучше-бы промолчал,глядишь за умного сошёл.

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      Рейтинг: +553

      ВасяК > dim29 14 минут назад

      Этого тренеришку в АПЛ,ему бы показали с душком!!!

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