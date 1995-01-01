Тренер «Сочи» Федотов: «Первый гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

руки не на плечах, а тянут за воротник !!!
футболка Мевли задирается потому что Соболев хватает за ее воротник с задней стороны, не давая выпрыгнуть защитнику, после Соболев его отпускает и Мевля падает на землю.
https://vk.com/doc21623028_561756224?hash=afef4452f7e5a3173d&dl=2a0a0bf797c3ba856a
грязнейший гол !!! куда смотрел ВАР ???
гыгы
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о судействе в матче первого тура РПЛ против «Спартака».
«Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.
Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов.
- «Сочи» дважды отыгрался в матче со «Спартаком» благодаря двум голам с пенальти.
- Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.
Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»