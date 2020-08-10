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  • Тренер «Сочи» Федотов: «Первый гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

Тренер «Сочи» Федотов: «Первый гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит»

10 августа 2020, 10:59
40

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о судействе в матче первого тура РПЛ против «Спартака».

«Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит.

Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься», – сказал Федотов.

  • «Сочи» дважды отыгрался в матче со «Спартаком» благодаря двум голам с пенальти.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече, отстранили от судейства.

Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Федотов Владимир
Комментарии (40)
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Hren
1597048439
"Сочи" с душком. И все об этом говорят
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piligrim1986
1597049123
сочи с душком, как и зенит...с душком газпрома, и все об этом знают, но боятся говорить
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Nevsky_RU
1597049988
Ничего себе лежали на плечиках... да он его за шкирятник чуть назад не опрокинул, уж просто нормально выпрыгнуть и сыграть точно не дал. Гол забит с чистейшим нарушением. Где был ВАР??((
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мы_не_рабы
1597050374
С "душком" вся эта история с образованием команды Сочи и передачи её корешу "обнулённого". Конечно, и здесь я полностью согласен, не должна простаивать такая инфраструктура, да и летать в Сочи приятнее чем в Красноярск. Но такая топорная работа с образованием футбольного клуба Сочи - это не просто "душок", а это вонь из газовой трубы.
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maygli
1597050408
А тренер-то, Федотов, с душком.
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Zubo
1597052274
Гол Соболева нужно было отменять, был забит с нарушением правил, извините , но если вы этого не видите то у вас бревно в глазу, в спорном случае со вторым пенальти нападающий тоже не сам упал, хотя случай спорный , но нарушение в штрафной было
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MaxRnD
1597053508
Чья бы корова про душок мычала ...
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Павелий
1597053538
Тренер Федотов не то, что с душком. От него воняет за километр!
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BANNIKOV1970
1597053675
Душек от помойки газпромовской
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алдан2014
1597068696
С "душком" Федотов,ты и твоя командочка,после матча с ростовскими мальчишками.Понятие спорт для вас не ведомо.Возращайтесь обратно в ту дыру откуда вас по полит.заказу вытащили,что бы стадион Фишт не простаивал
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