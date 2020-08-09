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    Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2). Его команда проигрывала со счетом 0:2, но затем забила два гола с пенальти.

    – Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был VAR, и они просмотрели моменты и приняли решение.

    – Маслов и Жиго, по-вашему, фолили, да?

    – Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.08.2020 22:38
    Комментарии38
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      Рейтинг: +670

      Semargl18 37 минут назад

      Все закономерно... пи т/д ерские выкидыши играли им помогал корпус судейский.. конечно закономерно

      0
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      Рейтинг: +6091

      JTherry 38 минут назад

      федотов - тебе должно быть стыдно за свою фамилию... гнилой человечишко

      0
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      Рейтинг: +3511

      Каратель 50 минут назад

      Гниль,гниль,гниль....

      0
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      Рейтинг: +240

      Йост 53 минуты назад

      Федотов - ты муд-ак...

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      Рейтинг: +1725

      Чермындыр 56 минут назад

      Ладно вторая пенка - бред сивой кобылы. Но первая - явно же видно, что Маслов сначала бьет по ноге соперника, а потом уже мяча касается.

      0
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      Рейтинг: +309

      Enter2006 1 час назад

      Че, ставочку сделал вместе с гнилым судьей? )) но народ то все видел...

      0
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      Рейтинг: +2493

      Axe111 1 час назад

      Высер абсолютно гнилого челика

      0
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      Рейтинг: +5900

      Старикан 1 час назад

      У Федотова глазёнки-то как бегали когда эту чушь молол... Гнида! Скоро только такие и останутся в нашем гавночемпионате!

      1
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      Рейтинг: +1127

      IVANRUS777 1 час назад

      Что ещё ожидать от такого падшего человека. В нём человеческого то, после матча с Ростовом, уже понятно, что не много осталось. Плохо, что такие люди попадают в поле общественного восприятия и выдают своё гнилое поведение за норму жизни.

      7
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      Рейтинг: +1568

      FENIX-SL 1 час назад

      соплежуй

      2
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