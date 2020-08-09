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  • Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

9 августа 2020, 22:38
46

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2). Его команда проигрывала со счетом 0:2, но затем забила два гола с пенальти.

– Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был VAR, и они просмотрели моменты и приняли решение.

– Маслов и Жиго, по-вашему, фолили, да?

– Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Владимир
Комментарии (46)
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oyabun
1597002276
Интересно, а что ожидали от тренера Сочи? Каких слов? Что им гарантирована прописка в РПЛ и потому такие вот пенальти? Мы живет в циничном мире где бал правят деньги. Человек хочет и дальше работать, получать свою немалую ЗП. Никакого другого ответа от него и не ожидалось.
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kvm
1597002436
федотов та ещё шлюба...
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Юрий Крутько
1597002746
Футбол смотрю с 1960года,но такого,честно,не припомню...Можно предложить только переигровку,да это против всяких правил,но поставить два 100% надуманных пенальти- это позор всему нашему футболу! Федуну можно только посочувствовать,искренне...
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zarsm
1597002877
гниль лысая
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"supermax"
1597003149
видел я твою рожу во время интервью....закономерно было бы тебе ее набить позорник
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Ивантеевец
1597003331
******* и лизоблюд.
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derrik2000
1597003632
Очень дипломатично ответил. А что вы хотите, чтобы он сказал, что ЕГО КОМАНДА пробила два необоснованных пенальти в ворота Спартака? Ему ещё семью содержать. )))
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IVANRUS777
1597003961
Что ещё ожидать от такого падшего человека. В нём человеческого то, после матча с Ростовом, уже понятно, что не много осталось. Плохо, что такие люди попадают в поле общественного восприятия и выдают своё гнилое поведение за норму жизни.
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Старикан
1597004240
У Федотова глазёнки-то как бегали когда эту чушь молол... Гнида! Скоро только такие и останутся в нашем гавночемпионате!
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JTherry
1597006854
федотов - тебе должно быть стыдно за свою фамилию... гнилой человечишко
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