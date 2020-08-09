Главный тренер «Сочи» Федотов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2). Его команда проигрывала со счетом 0:2, но затем забила два гола с пенальти.
– Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был VAR, и они просмотрели моменты и приняли решение.
– Маслов и Жиго, по-вашему, фолили, да?
– Знаете, как раньше говорили, если судья поставил, значит, пенальти был. Если не поставил – не было.
- Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
- После матча владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб снимется с РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»