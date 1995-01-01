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    «Реал» может обменять Иско или Крооса на Дибалу

    «Реал» возобновил интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

    По информации Sport Mediaset, туринский клуб не хочет продавать аргентинца, но может согласиться на предложение свыше 100 миллионов евро.

    Мадридцы могут включить в сделку Иско или Тони Крооса, чтобы не платить требуемую сумму.

    Ранее сообщалось о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» до 2025 года при условии повышения зарплаты до 15 миллионов евро за сезон.

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    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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