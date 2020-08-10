«Реал» может обменять Иско или Крооса на Дибалу

«Реал» возобновил интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

По информации Sport Mediaset, туринский клуб не хочет продавать аргентинца, но может согласиться на предложение свыше 100 миллионов евро.

Мадридцы могут включить в сделку Иско или Тони Крооса, чтобы не платить требуемую сумму.

Ранее сообщалось о готовности Дибалы продлить контракт с «Ювентусом» до 2025 года при условии повышения зарплаты до 15 миллионов евро за сезон.