Соболев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Сочи», Кокорина нет в заявке

Безобразная игра Спартака в защите просто удручает. Неужели ни чему не научил кубковый с синитом, когда Малком и Жирков просто унижали Маслова на правом краю. Позорное шоу Маслова продолжается, этот игрок не соответствует нужному уровню Тем не менее вратарь посмтоянно бросает ему уже накрытому - жди беды.
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». У хозяев в заявке отсутствуют новички: Александр Кокорин и Остон Урунов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Глушенков, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тиль, Понсе.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа.
Запасные: Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный.
- Матч «Спартак» – «Сочи» начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.