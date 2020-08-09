Соболев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Сочи», Кокорина нет в заявке

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». У хозяев в заявке отсутствуют новички: Александр Кокорин и Остон Урунов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Глушенков, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тиль, Понсе.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа.

Запасные: Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный.