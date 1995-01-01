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    Соболев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Сочи», Кокорина нет в заявке

    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». У хозяев в заявке отсутствуют новички: Александр Кокорин и Остон Урунов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Глушенков, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тиль, Понсе.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Нобоа.

    Запасные: Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2258

      NewLife 1 час назад

      Безобразная игра Спартака в защите просто удручает. Неужели ни чему не научил кубковый с синитом, когда Малком и Жирков просто унижали Маслова на правом краю. Позорное шоу Маслова продолжается, этот игрок не соответствует нужному уровню Тем не менее вратарь посмтоянно бросает ему уже накрытому - жди беды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5586

      ivany4 1 час назад

      Вам не нравиться Вилков и компания?!
      Мы подготовили Казарцева!!!
      С новым сезоном КБ!
      Сезон новый, проблемы старые!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3482

      Каратель 1 час назад

      Пи детский судейка и этим всё сказано.админресурсы беспределят всё больше и больше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 1 час назад

      УБЕРИТЕ ЭТИХ В ЧЕРНОЙ ФОРМЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 1 час назад

      СУДЬИ ВАМ НЕ СТЫДНО?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2375

      aaaaahhhh > vsespartak01 1 час назад

      они просто уже оху....ли!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 1 час назад

      ТРУСЛИВЫЕ РОЖИ ЧУЙКОВ ТАРЕЛОК ОДОРИ

      0
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      Рейтинг: +3568

      knikos 1 час назад

      Кокоши нет. Даааа , а как дысал , как дысал ...

      0
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      Рейтинг: +5532

      GoLenaStop 1 час назад

      Спартак, виииби во все углы эту ССОЧИ!!!!
      Удачи!

      2
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      Рейтинг: +659

      Semargl18 2 часа назад

      Ну да ну да... деньги получил можно в заявку не попадать ****...

      0
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      Рейтинг: +4002

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      а где Мирзов? куда подевался? боюсь узнать правду...но надеюсь...))

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