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    ЦСКА вышел на матч с «Химками» без легионеров в стартовом составе. Это первый подобный случай с 1999 года

    В матче первого тура РПЛ ЦСКА играет в гостях с «Химками».

    Тренерский штаб столичной команды не выпустил в стартовом составе ни одного легионера.

    Как сообщает «СЭ», это первый подобный случай в XXI веке.

    В последний раз ЦСКА начинал матч исключительно с россиянами на поле в апреле 1999 года. Тогда была гостевая ничья с «Шинником» (0:0).

    В октябре 2000 года москвичи были близки к повторению этого достижения в выездном поединке с «Ураланом» (5:1). В той игре в старте вышли десять россиян и Дмитрий Хомуха, который при наличии российского паспорта выступал за сборную Туркменистана.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии21
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      Рейтинг: +40726

      portero 7 минут назад

      ЦСКА молодцы и Гончаренко главный, другой тренер так бы точно не сделал.

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      Рейтинг: +1316

      _Marqella_ 1 час назад

      Хомуха то больше русский чем Фернандес...

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      Рейтинг: +1139

      фанат джигурды 1 час назад

      Хомуха раньше хорошо со штрафных клал.

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      Рейтинг: +6204

      alarm 1 час назад

      фигня. вот в спартаке до лимита на поле выбегало 15 зулусов, лишних прогоняли метлой!

      3
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      Рейтинг: +2479

      Axe111 1 час назад

      фернандес ЛЕГИОНЕР!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +219

      kosmonaft 1 час назад

      ПЕРВЫЙ МАТЧ СЕЗОНА А ПО ТЕЛЕКУ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ

      2
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      Рейтинг: +3537

      knikos > kosmonaft 1 час назад

      Матч-Премьер.

      0
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      Рейтинг: +249

      Enter2006 > kosmonaft 1 час назад

      По телеку менты стрельба, зомбоящик хорошо работает. А то что плещивый обещал на спорт обозначиться - так он шутил. Зомбоящик покрутите, убийства менты наркота и алкашка. Вот такие у нас видимо в правительстве реальные "приоритеты". А спорт? - в платные каналы...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      _Marqella_ > Enter2006 1 час назад

      А я телек уже давно не смотрю...всё нужное есть в интернете...а телек только мозг засерает,вот и сейчас ЦСКА смотрю на сайте лайвтв...

      1
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      Рейтинг: +249

      Enter2006 1 час назад

      ВЕРНИТЕ НАМ ЮРАНА!!!

      Уроды, деньги деньги деньги, уволить с химок всех руководителей сраных!!!

      3
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      Рейтинг: +465

      OrenburgFC 2 часа назад

      да-да! а фернандес??

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      Рейтинг: +16140

      bset > OrenburgFC 1 час назад

      А Фернандес не легионер, он россиянин.

      3
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      Рейтинг: +10992

      Garrincha58 > bset 1 час назад

      он такой же россиянин как и Депардье из Саранска да ещё и ни одного слова не кумекает по русски

      0
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      Рейтинг: +16140

      bset > Garrincha58 1 час назад

      Да уж, Фернандес и Депардье - плохие россияне, потому что не родились тут. Зато хороший россияне - многочисленные алкаши, которые постоянно под окнами орут. Сами же хотели бы поехать в Европу жить, но чтобы вам дали те же права, что и местным. Так чем плохо, что иностранцы хотят российское гражданство получить, чтобы жить тут и работать?

      2
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      Рейтинг: +1620

      Из Твери Леха > bset 1 час назад

      Депардье - пи*ор и хаты свои подаренные продал, да свалил восвояси. Да нет никаких проблем, тебе я гляжу интересно будет, когда лет через 5-10 в сборной будут играть подобные "россияне", рожденные где угодно, но только не в России.

      0
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      Рейтинг: +16140

      bset > Из Твери Леха 58 минут назад

      Нет, не интересно, но если игрок стоящий, который живет в России и никуда уже не стремится, почему бы не дать ему возможность поиграть за сборную? Сейчас 21 век, глобализация. Ты не ограничен местом рождения. Мне бы было неприятно, если бы уехал за границу и не мог бы заниматься любимым делом, потому что родился не там, а в России.

      1
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      Рейтинг: +1620

      Из Твери Леха 2 часа назад

      А этот "русский" в именем Марио говорить по-русски-то научился?

      1
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      Рейтинг: +40

      JuicyG > Из Твери Леха 2 часа назад

      Если бы к примеру французы были такими же мудаками как ты,то победы на ЧМ пришлось бы долго ждать,там ведь и язык некоторые плохо знают,так ещё и с другим цветом кожи,для русских это смерь прям.Нация алка шей и прост итуток,не имеющая собственной истории

      -3
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      Рейтинг: +16140

      bset > Из Твери Леха 1 час назад

      Ты умеешь отличать русского от россиянина? Русский - это национальность. Россиянин - это гражданство. Фернандес получил паспорт, играет за сборную, поэтому легионером не считается. Тот же Дзагоев в составе русский? Нет, он осетин, но россиянином от этого он не перестает быть. Ну а то, что русский никак не выучит, это печально. Хотя вроде на слух понимает.

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      Рейтинг: +10992

      Garrincha58 > JuicyG 1 час назад

      сучёнок недобитый ты откуда вылупился из какой пи..ды????

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      Рейтинг: +40

      JuicyG > Garrincha58 1 час назад

      Из пиз ды соседки твоей матушки потоскухи

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