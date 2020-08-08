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  • ЦСКА вышел на матч с «Химками» без легионеров в стартовом составе. Это первый подобный случай с 1999 года

ЦСКА вышел на матч с «Химками» без легионеров в стартовом составе. Это первый подобный случай с 1999 года

8 августа 2020, 16:33
25

В матче первого тура РПЛ ЦСКА играет в гостях с «Химками».

Тренерский штаб столичной команды не выпустил в стартовом составе ни одного легионера.

Как сообщает «СЭ», это первый подобный случай в XXI веке.

В последний раз ЦСКА начинал матч исключительно с россиянами на поле в апреле 1999 года. Тогда была гостевая ничья с «Шинником» (0:0).

В октябре 2000 года москвичи были близки к повторению этого достижения в выездном поединке с «Ураланом» (5:1). В той игре в старте вышли десять россиян и Дмитрий Хомуха, который при наличии российского паспорта выступал за сборную Туркменистана.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
Комментарии (25)
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Из Твери Леха
1596894016
А этот "русский" в именем Марио говорить по-русски-то научился?
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Enter2006
1596894744
ВЕРНИТЕ НАМ ЮРАНА!!! Уроды, деньги деньги деньги, уволить с химок всех руководителей сраных!!!
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kosmonaft
1596895358
ПЕРВЫЙ МАТЧ СЕЗОНА А ПО ТЕЛЕКУ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ
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Axe111
1596895738
фернандес ЛЕГИОНЕР!!!!!!!!!!!!!!
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фанат джигурды
1596896967
Хомуха раньше хорошо со штрафных клал.
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_Marqella_
1596897334
Хомуха то больше русский чем Фернандес...
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portero
1596901455
ЦСКА молодцы и Гончаренко главный, другой тренер так бы точно не сделал.
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Drum
1596903528
Чего ж так зенитовцев ломает от этого факта? Наверное потому что пару тройку лет назад кричали что Зенит хорош тем что там играют одни россияне? Или когда Миллер обещал президенту что Зенит воспитывает игроков для сборной? ДА..)) Я вчера видел эту сборную... четыре россиянина в стартовом составе, причем один из них воспитанник из того же злополучного ЦСКА.
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амани
1596903621
футбол с телека убрали.....теперь бабло давай посмотришь. а нет и суда нет.....твари
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Hektor 84
1596925266
А у Фернандеса по ходу русская бабушка или дедушка??? Он каким боком причислен! Легионер с Российским паспортом.
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