ЦСКА вышел на матч с «Химками» без легионеров в стартовом составе. Это первый подобный случай с 1999 года

В матче первого тура РПЛ ЦСКА играет в гостях с «Химками».

Тренерский штаб столичной команды не выпустил в стартовом составе ни одного легионера.

Как сообщает «СЭ», это первый подобный случай в XXI веке.

В последний раз ЦСКА начинал матч исключительно с россиянами на поле в апреле 1999 года. Тогда была гостевая ничья с «Шинником» (0:0).

В октябре 2000 года москвичи были близки к повторению этого достижения в выездном поединке с «Ураланом» (5:1). В той игре в старте вышли десять россиян и Дмитрий Хомуха, который при наличии российского паспорта выступал за сборную Туркменистана.