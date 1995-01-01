Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Идову и Дядюн – в старте «Химок» на матч с ЦСКА; Дзагоев, Кучаев и Марадишвили выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на матч-открытие РПЛ сезона-2020/21.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:00
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7177

      paracetamol 1 час назад

      Идову неплохо себя проявил в Амкаре, а Лохи его почти не выпускали. Интересно будет посмотреть у химиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      knikos 1 час назад

      Нихренасе ! В стартовом составе ЦСКА ни одного лега ! Круто !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7177

      paracetamol > knikos 1 час назад

      Совсем обнищали.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      bset > paracetamol 22 минуты назад

      Зенит в нулевые: Смотрите, какие мы крутые, у нас столько своих воспитанников
      Зенит сейчас: Смотрите, какие мы крутые, столько игроков накупили, даже воспитанники не нужны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9155

      Skull_Boy 1 час назад

      Тупа интересно глянуть на аргентинца, а так матч не интересен, простая победа ЦСКА 0-2

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      bset > Skull_Boy 22 минуты назад

      Ну можешь тогда не включать матч - его нет в заявке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16126

      bset > bset 12 минут назад

      Обманул. Есть он в заявке. Сори.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78363
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru