Идову и Дядюн – в старте «Химок» на матч с ЦСКА; Дзагоев, Кучаев и Марадишвили выйдут с первых минут у гостей

Идову неплохо себя проявил в Амкаре, а Лохи его почти не выпускали. Интересно будет посмотреть у химиков.
Стали известны стартовые составы «Химок» и ЦСКА на матч-открытие РПЛ сезона-2020/21.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов.
- Матч пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 16:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.