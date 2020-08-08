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  • «Первый матч – первый титул»: Ловрен опубликовал фото с Суперкубком России

«Первый матч – первый титул»: Ловрен опубликовал фото с Суперкубком России

8 августа 2020, 08:24
15

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выложил в инстаграме фотографию, сделанную после матча за Суперкубок России против «Локомотива».

«Первый матч – первый титул. Отличная работа, парни», – написал хорват, прикрепив собственный снимок с трофеем.

  • «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1.
  • Для Ловрена эта игра стала дебютной в составе петербургской команды.
  • 31-летний футболист перебрался в Россию в конце июля из «Ливерпуля».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Деяна Ловрена
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (15)
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paracetamol
1596866350
Ловрену надо еще притираться к команде. и притираться. Вчера малость выпадал.
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Hektor 84
1596869666
А где фото где шлюба пердолит асмуна, держащего кубок?
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Добрый Бобер
1596871904
Сериал "Зенит". Титулы не пахнут", продолжается.
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NewLife
1596873692
Те, кто умеет считать на бомжатской помойке, а таких мало, уже начали столбиком складывать стоимость всех клубов ЛЧ и стоимость синита. Надо же потом сразу заявить о причинах очередного позора.
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_Marqella_
1596875729
Учитывая, что Ловрен присоединился к команде меньше недели, провёл отличный матч, топовый защитник, красавчик !!!! С победой Зенит !!!!
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ААМ
1596882586
Надеюсь, не последний.
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neveldomha
1596883150
Жизнь налаживается.
Ответить
ZENIT-59
1596887325
Одни восхищения Рибальте и всему штабу!Теперь подумайте об усилении к Лиге Чемпионов.Крайние защитники и полузащита ,кроме Бариоса и Сантоса, вызывают сомнения готовности к этому турниру.Для нашего чемпионата состав нормальный, а вот на международной арене...
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arrivalgist
1596907817
В одном моменте накосяпорил малость, но обошлось )) А так нормалек для начала.
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alp
1596917676
получение титулов в рпфл и российском футболе = это настолько уже скучно..... Зенит может взять или уронить все, что захочет - ибо нет соперников пока... в европе бы побурагозить..
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