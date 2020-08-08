«Первый матч – первый титул»: Ловрен опубликовал фото с Суперкубком России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выложил в инстаграме фотографию, сделанную после матча за Суперкубок России против «Локомотива».
«Первый матч – первый титул. Отличная работа, парни», – написал хорват, прикрепив собственный снимок с трофеем.
- «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1.
- Для Ловрена эта игра стала дебютной в составе петербургской команды.
- 31-летний футболист перебрался в Россию в конце июля из «Ливерпуля».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Деяна Ловрена