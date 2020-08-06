Главные новости дня. Ананидзе стал игроком «Ротора», «Интер» заключил трехлетний контракт с Санчесом

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Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

Журналист Егоров: «В «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус». В клубе данную информацию опровергли

O Jogo: «Спортинг» предложил за Вандерсона 7 миллионов, «Краснодар» хочет 10

«РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки, ограничивающие появление фарм-клубов

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