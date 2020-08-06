Зидан: «Бэйл решил не играть с «Манчестер Сити»

да скорей его спецом маринуют, а так Зизу еще больше на него глоров натравил)))скока у него еще контракта?
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил отсутствие вингера Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Между нами уважительные отношения. Мы поговорили лично, и он сказал, что решил не играть. Другие нюансы останутся между ним и мной», – отметил Зидан.
- Матч состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00 по московскому времени.
- В первой игре в Испании «Сити» победил «Реал» со счетом 2:1.