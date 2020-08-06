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    Зидан: «Бэйл решил не играть с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил отсутствие вингера Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    «Между нами уважительные отношения. Мы поговорили лично, и он сказал, что решил не играть. Другие нюансы останутся между ним и мной», – отметил Зидан.

    • Матч состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00 по московскому времени.
    • В первой игре в Испании «Сити» победил «Реал» со счетом 2:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +892

      Benifacto 18 минут назад

      да скорей его спецом маринуют, а так Зизу еще больше на него глоров натравил)))скока у него еще контракта?

      0
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      Рейтинг: +138

      Октавиус > Benifacto 17 минут назад

      два года

      0
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      Рейтинг: +5205

      Борат 24 минуты назад

      У него игра в гольф в этот день, сливочная клоака идёт на*уй )))
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +21

      JuicyG 33 минуты назад

      Классный игрок,хочет играет,а хочет не играет,бабки капают и ок)

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