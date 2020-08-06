Зидан: «Бэйл решил не играть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил отсутствие вингера Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Между нами уважительные отношения. Мы поговорили лично, и он сказал, что решил не играть. Другие нюансы останутся между ним и мной», – отметил Зидан.