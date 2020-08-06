Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вошел в состав «Ротора».

Футболист подписал с клубом контракт на правах свободного агента. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на год, зарплата Анандидзе составит миллион рублей в месяц.

«У меня были другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение. Все шло хорошо в переговорах и я решил вернуться в Россию», – сказал футболист.