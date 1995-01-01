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    Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

    Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вошел в состав «Ротора».

    Футболист подписал с клубом контракт на правах свободного агента. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на год, зарплата Анандидзе составит миллион рублей в месяц.

    «У меня были другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение. Все шло хорошо в переговорах и я решил вернуться в Россию», – сказал футболист.

    • Последним клубом Ананидзе был кипрский «Анортосис».
    • Со «Спартаком» игрок брал чемпионство.
    • «Ротор» не выступал в РПЛ с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      alll-333 11 минут назад

      откуда такие деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5155

      Борат 2 часа назад

      Зря ротор подписал эту тарасовскую рылу ананидзу !
      Гыгы

      0
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