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    Sport24: «Зенит» опроверг информацию о коронавирусе в команде

    Тестирование на коронавирус в «Зените» показало один ложно-положительный тест, пишет Sport24.

    У игрока с сомнительным результатом после повторных тестов на коронавирус не подтвердился. Команда полетит в Москву на игру Суперкубка России с «Локомотивом».

    Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что в «Зените» семь сомнительных тестов на COVID-19.

    Матч за Суперкубок пройдет на «ВЭБ Арене». Начало в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Зентролль 16 минут назад

      Они всем скажут, что это пневмония в легкой форме. Им это спокойно сойдет с рук.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      111Hunter111 39 минут назад

      У бомжей не может быть коронавирус, у них в основном чесотка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Николай71 44 минуты назад

      Тестирование на коронавирус в «Зените» показало один ложно-положительный тест, пишет Sport24.

      У игрока с сомнительным результатом после повторных тестов на коронавирус не подтвердился. Команда полетит в Москву на игру Суперкубка России с «Локомотивом».

      Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что в «Зените» семь сомнительных тестов на COVID-19.

      Матч за Суперкубок пройдет на «ВЭБ Арене». Начало в 19:00 по московскому времени.


      Это как? несерьёзно беременный? Или ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      extelveappoisk 1 час назад


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      -1
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      ...
      Рейтинг: +386

      Николай71 > extelveappoisk 46 минут назад

      Иди кекс вари)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      alp 1 час назад

      походу журналист егоров становится единственным поставщиком новостей на бамбардире

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10721

      silver29 1 час назад

      Вся зараза от сенита ((((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1733

      ziborock 1 час назад

      Голубые не болеют!)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2508

      serhio80 > ziborock 26 минут назад

      шлюбу и его окружение не на ковид, а в квд бы проверить, а то мало ли чего привезут)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1143

      PAREVG. 1 час назад

      В Зените вируса быть не может, иначе никак, золотые футболки с изображением 3х кубков, изготовлены, Вилков проплачен, премии выписаны...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3306

      KPCCSPB > PAREVG. 1 час назад

      Вилков? Этот тот, который в игре с Локо, не назначил 100% пенальти в пользу Зенита, и отменил два гола? Ты там в порядке?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1143

      PAREVG. > KPCCSPB 1 час назад

      Я же говорю - проплачен, так сказать - во избежании...

      3
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      Рейтинг: +3306

      KPCCSPB > PAREVG. 1 час назад

      Там был 11 тур, смысл его проплачивать, если ничего не ясно?


      А вот Локо, в концовке, бил постоянно левые пенки, не смущает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1143

      PAREVG. > KPCCSPB 1 час назад

      Я про завтра.
      Пенальти били, левых не помню.
      А вот Зенит, в игре с Химками, реально левый бил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3306

      KPCCSPB > PAREVG. 45 минут назад

      Удар по ноге, не может быть левым пенальти... Просто вам. Так удобно, не умеют люди с бомбардира, с уважением к победам соперника относиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1575

      Semenycch 1 час назад

      Продолжается наезд на Зенит лживых московских СМИ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -108

      alarm_иг > Semenycch 1 час назад

      Иди айпи мой вычисляй, ёп.та.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5758

      alarm 2 часа назад

      позор спартаку!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9294

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Это ненастоящий ALARM!
      "Крючкохвостые", "стыдно за Спартак" и пр. слова - ХДЕ ОНИ?
      Самозванец!
      Гнать тебя отседова!

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