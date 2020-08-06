Sport24: «Зенит» опроверг информацию о коронавирусе в команде

Тестирование на коронавирус в «Зените» показало один ложно-положительный тест, пишет Sport24.

У игрока с сомнительным результатом после повторных тестов на коронавирус не подтвердился. Команда полетит в Москву на игру Суперкубка России с «Локомотивом».

Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что в «Зените» семь сомнительных тестов на COVID-19.

Матч за Суперкубок пройдет на «ВЭБ Арене». Начало в 19:00 по московскому времени.