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    Газизов: «РФС недоволен сотрудничеством «Спартака» и «Химок»? Я не знаю, кто раскачивает и для чего это нужно»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на заинтересованность РФС сотрудничеством москвичей с «Химками». Функционер назвал некоторые публикации бредом.

    «В РФС недовольны историей про сотрудничество «Спартака» и «Химок»? Я не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Но у меня бывает время по ночам, когда я могу что-то почитать. И когда я читаю полнейший бред многих людей, я думаю, что наконец-то можно пускать всех по ложному следу. Они сами выдумывают себе какие-то истории. Эти вещи, которые абсолютно невозможны, поэтому я выступаю за любые разбирательства. Почему кто-то имеет право просто сказать, и это начинается тиражироваться. Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы «Спартак» реагировал. Нельзя на это реагировать.

    Но есть органы, которые должны закрывать рот. Когда я читаю, что кто-то «Спартаку» чего-то подарит… Извините за выражение, за это в нормальном месте что-то делают. Когда очень сильно обижают «Уфу», кто имеет на это право? Когда-то кто-то был в этом уличeн? Задевают «Химки». Кто на это имеет право, кто разрешает об этом говорить? Мы должны за это оправдываться или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали что это не так? Надо разбираться кому это надо.

    Когда мимо нас проходят какие-то клубы и говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трeх игроков, и все подписывают. А это мои коллеги. Я звоню, спрашиваю, почему мне не прислали? Я бы первым подписал. Говорю: вы же меня хорошо знаете, мы дружим, или вы думаете, что я другого мнения? А потом я понял, что это «Спартак», – сказал Газизов.

    • Сообщалось, что в «Химки» из «Спартака» перейдут шесть футболистов.
    • По словам Сергея Юрана, Газизов будет контролировать «Уфу» и «Химки»
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: -46

      Стыдно за зенит 9 минут назад

      Зато дюковский РФС доволен сотрудничеством грязного питерского клуба с сочи.

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