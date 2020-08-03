Юран: «Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу». «Ходи сюда, делай вот так». Сейчас в «Химках» будет схема по работе с бюджетом»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил сотрудничество клуба со «Спартаком». На взгляд тренера, химчане будут под контролем Шамиля Газизова.

«Я сам не могу понять, какой Газизов. У нас была договоренность со «Спартаком» о сотрудничестве в области футбола. Брать у них игроков, они будут платить зарплату... Но Газизов пошел дальше вот этими моментами. Чтоб он контролировал «Уфу», «Химки». «Ходи сюда, стой так, делай вот так». Вот такой рейдерский захват «Химок».

Клуб хочет подписывать игроков, не соответствующих уровню. Поподписывать «своих» игроков, агентских, чтобы у них отступные были (вероятно, Юран имеет в виду комиссионные выплаты агентам – прим. «Бомбардира»). Понятно, из бюджета все это. У них определенная схема, я ее не давал. Значит, тренера убирают», – сказал тренер.