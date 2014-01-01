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    Юран: «Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу». «Ходи сюда, делай вот так». Сейчас в «Химках» будет схема по работе с бюджетом»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил сотрудничество клуба со «Спартаком». На взгляд тренера, химчане будут под контролем Шамиля Газизова.

    «Я сам не могу понять, какой Газизов. У нас была договоренность со «Спартаком» о сотрудничестве в области футбола. Брать у них игроков, они будут платить зарплату... Но Газизов пошел дальше вот этими моментами. Чтоб он контролировал «Уфу», «Химки». «Ходи сюда, стой так, делай вот так». Вот такой рейдерский захват «Химок».

    Клуб хочет подписывать игроков, не соответствующих уровню. Поподписывать «своих» игроков, агентских, чтобы у них отступные были (вероятно, Юран имеет в виду комиссионные выплаты агентам – прим. «Бомбардира»). Понятно, из бюджета все это. У них определенная схема, я ее не давал. Значит, тренера убирают», – сказал тренер.

    • Юран просил у «Химок» повышения зарплаты, но ему отказали и сообщили об увольнении.
    • Он возглавил «Химки» зимой.
    • Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1531

      FRZZ 53 минуты назад

      Юран стал слишком разговорчивым.

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      Рейтинг: +42

      ViktorMG1953 1 час назад

      Самое смешное, что теперь и Химки и Уфа будут из кожи лезть, что бы Спартак обыграть. Так, что всё это происки Зенита.

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      Рейтинг: +5490

      ivany4 1 час назад

      Сейчас обсуждать слова Юрана - все равно, что переливать из пустого в порожний.

      0
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      Рейтинг: +1528

      Гавроша 2 часа назад

      Вот она, тарасовка!

      2
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      Рейтинг: +4880

      Борат 2 часа назад

      не зря этот гумняный пищевик ненавидят ещё с 90-х годов, когда они так же беспределили !!!
      позор тарасовским петушарам !
      гыгы

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      Рейтинг: +1511

      Semenycch 2 часа назад

      Про Уфу есть сомнения, а про Химки Юран абсолютно прав!

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      Рейтинг: +2885

      алдан2014 > Semenycch 2 часа назад

      Про Уфу гон голимый. Юрана злость и обида перекрыла.Ладно первоначальные эмоции,но повторять это снова и снова...Привлекут молодца за клевету,ущерб деловой репутации и т д

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      Рейтинг: +1511

      Semenycch > алдан2014 2 часа назад

      За такие слова не привлечь. Клевета достаточно серьезная статья УК и просто так по ней не привлечь.

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