Журналист Короткин: «Говорят, судить матч «Зенит» – «Локомотив» будет Вилков»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин назвал самое вероятное судейское назначение на матч за Суперкубок России. В нем встретятся «Зенит» и «Локомотив».

«Вилков, как говорят, будет судить матч за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив».

Новость, которая не нуждается в дополнительных комментариях», – написал Короткин в телеграме.