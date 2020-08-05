Журналист Короткин: «Говорят, судить матч «Зенит» – «Локомотив» будет Вилков»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин назвал самое вероятное судейское назначение на матч за Суперкубок России. В нем встретятся «Зенит» и «Локомотив».
«Вилков, как говорят, будет судить матч за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив».
Новость, которая не нуждается в дополнительных комментариях», – написал Короткин в телеграме.
- Матч состоится 7 августа.
- «Локомотив» в прошлом году победил «Зенит» в матче за Суперкубок.
- Вилков – лидер по ошибкам в прошлом сезоне РПЛ.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина