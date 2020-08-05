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  • Журналист Короткин: «Говорят, судить матч «Зенит» – «Локомотив» будет Вилков»

Журналист Короткин: «Говорят, судить матч «Зенит» – «Локомотив» будет Вилков»

5 августа 2020, 12:06
20

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин назвал самое вероятное судейское назначение на матч за Суперкубок России. В нем встретятся «Зенит» и «Локомотив».

«Вилков, как говорят, будет судить матч за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив».

Новость, которая не нуждается в дополнительных комментариях», – написал Короткин в телеграме.

  • Матч состоится 7 августа.
  • «Локомотив» в прошлом году победил «Зенит» в матче за Суперкубок.
  • Вилков – лидер по ошибкам в прошлом сезоне РПЛ.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Вилков Михаил
Комментарии (20)
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vladik12
1596618752
Кабинетные в своем репертуаре.
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Hektor 84
1596619481
А на вар Мешков или Турбин.
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vladik12
1596619648
Коэффициент на победу "Зенита" резко упал.
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vladik12
1596620262
Шлюба будет доволен.
Ответить
PAREVG.
1596621925
У кого-то еще остались сомнения в будущем обладателе???????????????? Я так думаю, что букмекеры перестали принимать ставки на этот матч...
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морозз
1596627113
Бомжи уже даже перестали завуалированно смеяться, гогочут в полный голос!
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faten
1596627517
И что интересно с ТВ спрятали, ну что бы поменьше видели выкрутасы вилкова) А что Локо шпалыча убрали некому теперь их защитить а глухонемой серб еще не всосал куда он попал ну так этот самый вилков ему это продемонстрирует!)
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JTherry
1596628764
Кашшаи долго выбирал кого назначить - Мешкова или Вилкова? победили деньги...)
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alp
1596629102
игра будет скучная... Но Зенит, на последних минутах, изящным ударом из-за штрафной запердолит голешник в 9.. малком или ракицкий..
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Kollljan
1596648631
Вся игра Локомотива сводится к ударам соперников по ногам, причем, исподтишка, что-бы судья не видел. Но любой свист воспринимают истерично с набегами и наскоками на судью. Футбола, как такового, в исполнении Локомотива мало. Вся "игра" команды строилась на фолах. Но может быть новый тренер изменит игру Локомотива в лучшую сторону, кто знает.
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