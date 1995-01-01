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    Журналист Короткин: «Говорят, судить матч «Зенит» – «Локомотив» будет Вилков»

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин назвал самое вероятное судейское назначение на матч за Суперкубок России. В нем встретятся «Зенит» и «Локомотив».

    «Вилков, как говорят, будет судить матч за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив».

    Новость, которая не нуждается в дополнительных комментариях», – написал Короткин в телеграме.

    • Матч состоится 7 августа.
    • «Локомотив» в прошлом году победил «Зенит» в матче за Суперкубок.
    • Вилков – лидер по ошибкам в прошлом сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 12:06
    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1093

      PAREVG. 39 минут назад

      У кого-то еще остались сомнения в будущем обладателе????????????????
      Я так думаю, что букмекеры перестали принимать ставки на этот матч...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      JuicyG 40 минут назад

      Отличная новость) Победа в кармане

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Стыдно за зенит 58 минут назад

      Если с Химками немытые не смогли без судьи, то тут тем более надо подстраховаться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 1 час назад

      Шлюба будет доволен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 1 час назад

      Коэффициент на победу "Зенита" резко упал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4687

      Hektor 84 1 час назад

      А на вар Мешков или Турбин.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг 1 час назад

      Чисто по питорски, назначить ручного судью.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > alarm_иг 1 час назад

      Мы вас размажем!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 1 час назад

      Видимо с твоим любимым счетом 0:10? . В конечном итоге 0:1 с помощью судей с пенальти. Гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > alarm_иг 1 час назад

      Купи тебе 5 фуфыриков валерьянки, она тебе понадобится!
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 1 час назад

      А размазать ты можешь только говно по тарелке и вылизать её. Гыгы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > alarm_иг 1 час назад

      А зачем мне тебя по тарелки размазывать, а потом ее еще облизывать?
      Это твой новый фитиш?
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 1 час назад

      Да ты просто придумщик новых слов: гуно, фИтиш, шЕрты. Оно и видно питорский. В какое ты там военное заведение поступал то? Неужели в Можайку? Можайских у меня знакомых много, но такого обсоса как ты точно там не может быть. Ахах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > alarm_иг 1 час назад

      ССШМ, новый Петергоф.
      И тебя ч.мо, я там не видел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 1 час назад

      Фу б*я , в ментуру. Надеюсь тебя обсоса туда не взяли.

      2
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      Рейтинг: -143

      alarm_иг > alarm_иг 1 час назад

      А если и взяли, то понятно какой уровень у ментов сейчас. Такой обсос на сайте и мент. Ахаха. Умора б*я.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > alarm_иг 1 час назад

      Обсос твое домашнее имя.
      =)))
      Свое отработал. Тебя пропустил, в дурку надо было тебя слить.
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 1 час назад

      Смотри, что бы тебе там питорская гопота твою же резиновую дубину в очко не засунула. Ахаха.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > Питерский князь 59 минут назад

      Питорский обсос е.пта. ахахах. Измени ник на правильный. Гыгы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > alarm_иг 58 минут назад

      Слышь, Питорский обсос. Ты мне сегодня капец как настроение поднял. Спасибо тебе. Ахаха.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4480

      vladik12 1 час назад

      Кабинетные в своем репертуаре.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Питерский князь > vladik12 1 час назад

      Я не заметил СпартаГ в супер кубке, и вообще где-то.
      Хотя в луже собственного дерьма, вас отчетливо видно!
      =)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      alarm 1 час назад

      хряки хоть по телевизору посмотрят на трофей)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5003

      Борат 1 час назад

      сухина с ним уже провёл беседу ?
      гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4687

      Hektor 84 > Борат 1 час назад

      Миллер с Кашшаи уже проинструктировали!!!

      3
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