Гендиректор «Зенита» – о матче с «Локо» в Супекубке: « Любой титул почетен. Должны взять реванш за прошлый год»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча Суперкубка России против «Локомотива».

«Любой титул почетен, тем более, когда встречаются две лучшие команды страны. Мы должны взять реванш за прошлогоднее поражение, так что все готовятся очень серьезно. Поскольку это один матч, хотелось бы, чтобы команды сыграли в атакующий футбол и порадовали зрителей, тем более, что можно будет заполнить арену, учитывая социальную дистанцию», – сказал Медведев.