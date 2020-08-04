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    Гендиректор «Зенита» – о матче с «Локо» в Супекубке: « Любой титул почетен. Должны взять реванш за прошлый год»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча Суперкубка России против «Локомотива».

    «Любой титул почетен, тем более, когда встречаются две лучшие команды страны. Мы должны взять реванш за прошлогоднее поражение, так что все готовятся очень серьезно. Поскольку это один матч, хотелось бы, чтобы команды сыграли в атакующий футбол и порадовали зрителей, тем более, что можно будет заполнить арену, учитывая социальную дистанцию», – сказал Медведев.

    • Игра за Суперкубок пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене».
    • В прошлом году «Локомотив» обыграл в Суперкубке «Зенит» со счетом 3:2.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +453

      Вонючая столица 8 минут назад

      Судья всё сделает, чай оно не в первый раз ...

      2
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      Рейтинг: +7030

      paracetamol 26 минут назад

      Зениту надо брать ВСЁ!

      0
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      Рейтинг: +223

      Землякруглая > paracetamol 13 минут назад

      И во все дыры и щели. Гыгы.

      2
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      Рейтинг: +1932

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Норм ветка: матч между лучшими командами РПЛ, а тут со всех сторон похрюкивание чудом (читай - благодаря судьям) спасшихся за два тура до конца чемпионата... У себя, видимо, нечего обсуждать.

      Удачи Зениту в матче - на зло всем врагам!

      2
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      Рейтинг: +1357

      ААМ 1 час назад

      Дело за малым - победить Локо.

      1
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      Рейтинг: +1075

      PAREVG. 2 часа назад

      Грызун шПалыча уволил, боятся больше некого.
      можете золотые майки, с тремя кубками заказывать, в крайнем случае, Дзюба левый пенальти забьет. как в игре с Химками...
      Кстати, хохол, обещал резервом играть.

      2
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      Рейтинг: +51

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Голубизна опять без судьи ничего не сможет.

      0
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      Рейтинг: +5556

      alarm > Стыдно за зенит 1 час назад

      тарасовские козлы взяли единственный суперкубок в матче с локо, в котором безбородов не только не показал прямую красную зулусу адриано - но даже пожалел вторую жёлтую, после чего этот скот забил.
      также - в том матче не имел права играть джикия, получивший удаление в чемпе, и который автоматом должен был пропустить следующую игру (на суперкубок это правило распространяется). но он сыграл, а спартак отмазался от технаря.
      вишенка на торте: тарасофский безбородов стал судьёй года.
      ПОЗОР КОСОРЫЛЫМ!

      4
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      Рейтинг: +51

      Стыдно за зенит > alarm 1 час назад

      Вонючее гoлубое гoвнo вообще не знало что такое трофеи. Пока этот позорный гейский клуб не стал правительственным.

      0
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      Рейтинг: +223

      Землякруглая 2 часа назад

      Локо - это вам не химки. Так что дрочите жопы.

      -1
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      Рейтинг: +453

      Вонючая столица > Землякруглая 8 минут назад

      Так они и с Химками не справились-то ...

      1
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      Рейтинг: +320

      Зентролль 2 часа назад

      Главное с судьями договориться...

      0
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      Рейтинг: +5429

      alp 2 часа назад

      с локо причитается ))) тем более суперкубок нам нужнее.

      2
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