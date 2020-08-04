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  • Гендиректор «Зенита» – о матче с «Локо» в Супекубке: « Любой титул почетен. Должны взять реванш за прошлый год»

Гендиректор «Зенита» – о матче с «Локо» в Супекубке: « Любой титул почетен. Должны взять реванш за прошлый год»

4 августа 2020, 15:46
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча Суперкубка России против «Локомотива».

«Любой титул почетен, тем более, когда встречаются две лучшие команды страны. Мы должны взять реванш за прошлогоднее поражение, так что все готовятся очень серьезно. Поскольку это один матч, хотелось бы, чтобы команды сыграли в атакующий футбол и порадовали зрителей, тем более, что можно будет заполнить арену, учитывая социальную дистанцию», – сказал Медведев.

  • Игра за Суперкубок пройдет 7 августа на «ВЭБ Арене».
  • В прошлом году «Локомотив» обыграл в Суперкубке «Зенит» со счетом 3:2.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Медведев Александр
Комментарии (13)
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alp
1596545360
с локо причитается ))) тем более суперкубок нам нужнее.
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PAREVG.
1596546472
Грызун шПалыча уволил, боятся больше некого. можете золотые майки, с тремя кубками заказывать, в крайнем случае, Дзюба левый пенальти забьет. как в игре с Химками... Кстати, хохол, обещал резервом играть.
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ААМ
1596549352
Дело за малым - победить Локо.
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Ганнибал Лектор
1596551147
Норм ветка: матч между лучшими командами РПЛ, а тут со всех сторон похрюкивание чудом (читай - благодаря судьям) спасшихся за два тура до конца чемпионата... У себя, видимо, нечего обсуждать. Удачи Зениту в матче - на зло всем врагам!
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paracetamol
1596552200
Зениту надо брать ВСЁ!
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