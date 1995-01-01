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    Медведев: «Желаю, чтобы мечта Кокорина вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».

    «Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.

    Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.

    • Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • Он выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии26
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      Рейтинг: +506

      GreyDM 29 минут назад

      кокоша в ответ попросит чтоб ещенко ему маечку состряпал, такую же, как у него была... ведь по-любому медвед его протролить попытался...)))

      1
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      Рейтинг: +6977

      paracetamol 1 час назад

      Медведев: пусть дураки платят!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      Рубинище 1 час назад

      Мотивации на Зенит у Какорина будет с вагон и маленькой тележкой

      2
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      Рейтинг: +7866

      ilichkadr > Рубинище 3 минуты назад

      А как на счёт мотивации на Сочи?

      0
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      Рейтинг: +2094

      NewLife 1 час назад

      "Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта" - хейтер Спартака льет крокодиловы слезы и троллит Семака.

      0
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      Рейтинг: +23420

      oyabun 1 час назад

      Хорошая мина при плохой игре? Пока принято. Посмотрим на вашу работу с судьями в новом сезоне.

      5
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      Рейтинг: +5308

      alarm 1 час назад

      спартак, который все любят - это отодранный спартак. так что пожелание хорошее. гы-гы)

      4
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      Рейтинг: +1746

      vsespartak01 > alarm 14 минут назад

      клонообразующий отодранный дурачок!тебя все дерут кому не лень и тебе все не имется!дибил ты и дрянной пи.ды ребенок

      0
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      Рейтинг: +5308

      alarm > vsespartak01 6 минут назад

      интересно, если я про твою мамку напишу - ты станешь хрюкать или визжать?

      0
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      Рейтинг: +152

      Константинн 1 час назад

      Я тоже, от себя, желаю зениту вернуться на те позиции когда его все имели, ой - любили.

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      Рейтинг: +1250

      seth343 1 час назад

      Как будь то от души сказал))))))

      2
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      Рейтинг: +23420

      oyabun > seth343 1 час назад

      Не верь Троянскому коню.

      2
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      Рейтинг: +3643

      Виталий Орехов > oyabun 37 минут назад

      Жаль только один лайк можно поставить. Тут ещё и Медвед прорычал о встрече на стадионе...

      1
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      Рейтинг: +9181

      derrik2000 1 час назад

      Очень и очень культурно и вежливо.
      Спасибо, Александр Иванович, что поздравили Кокорина.

      4
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      Рейтинг: +4787

      Борат 2 часа назад

      А я надеюсь что Кокошка сыграет за рылов как широков и через полгодика уйдёт в Ростов !
      Позор крючкохвостым петушарам !!! Гыгы

      5
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      Рейтинг: +292

      Зентролль > Борат 1 час назад

      Привет, татарин....

      4
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      Рейтинг: -2

      Ilya26 > Борат 51 минуту назад

      ГейБорат в златоглавой не пройдет!

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      Рейтинг: +1746

      vsespartak01 > Зентролль 13 минут назад

      он не татарин!он выб.ядок,как и аларм!гы гы гы!

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