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  • Медведев: «Желаю, чтобы мечта Кокорина вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась»

Медведев: «Желаю, чтобы мечта Кокорина вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась»

2 августа 2020, 18:17
23

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».

«Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.

Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.

  • Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
  • Он выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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derrik2000
1596382162
Очень и очень культурно и вежливо. Спасибо, Александр Иванович, что поздравили Кокорина.
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Константинн
1596383108
Я тоже, от себя, желаю зениту вернуться на те позиции когда его все имели, ой - любили.
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oyabun
1596383629
Хорошая мина при плохой игре? Пока принято. Посмотрим на вашу работу с судьями в новом сезоне.
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Рубинище
1596384739
Мотивации на Зенит у Какорина будет с вагон и маленькой тележкой
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paracetamol
1596385269
Медведев: пусть дураки платят!
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GreyDM
1596387447
кокоша в ответ попросит чтоб ещенко ему маечку состряпал, такую же, как у него была... ведь по-любому медвед его протролить попытался...)))
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ЮНик
1596389555
После такого толстого троллинга, в следующем матче "Спартака" с "Зенитом" с участием Кокорина, надо будет убрать все пластиковые стулья с трибун. Во избежание...
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Chehofff
1596390487
А Медведев мастер тонкого троллинга! =) Мечта Кокорина? Это та, которую он "не устанет повторять"? Ха-ха-ха! =)
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Димон Лебяга
1596395326
Зенит сам упустил Кокорина, не надо было отправлять его в Сочи силком, теперь понятно когда он стал свободным агентом козыри в его руках и он захотел своей компенсации от Зенита.
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neveldomha
1596432196
О покойнике либо хорошо, либо ничего. Промолчу.
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