Медведев: «Желаю, чтобы мечта Кокорина вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
«Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.
Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.
- Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Он выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.
Источник: ТАСС