Медведев: «Желаю, чтобы мечта Кокорина вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».

«Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.

Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта», – сказал Медведев.