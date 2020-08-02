Евсеев: «Если возглавлю «Локомотив» или «Спартак», буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскрыл свой тактический идеал. По его словам, он будет его исповедовать, когда окажется в другом клубе.
– Для меня ориентиром среди тренеров является Хосеп Гвардиола времен «Баварии». По его схеме я сыграл с «Текстильщиком» 19 матчей, выиграл 15 и одну проиграл.
– Если вас приглашают «Локомотив» или «Спартак», вы меняете и схему игры, и модель?
– Безусловно. Это даже не обсуждается. Я буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола.
- Тренерскую карьеру Евсеев начал в «Текстильщике» в 2013 году.
- «Уфу» он тренирует с прошлого года.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: рутуб-канал «Инсайдеры на МАТЧ ПРЕМЬЕР»