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  • Евсеев: «Если возглавлю «Локомотив» или «Спартак», буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола»

Евсеев: «Если возглавлю «Локомотив» или «Спартак», буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола»

2 августа 2020, 16:50
14

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскрыл свой тактический идеал. По его словам, он будет его исповедовать, когда окажется в другом клубе.

– Для меня ориентиром среди тренеров является Хосеп Гвардиола времен «Баварии». По его схеме я сыграл с «Текстильщиком» 19 матчей, выиграл 15 и одну проиграл.

– Если вас приглашают «Локомотив» или «Спартак», вы меняете и схему игры, и модель?

– Безусловно. Это даже не обсуждается. Я буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола.

  • Тренерскую карьеру Евсеев начал в «Текстильщике» в 2013 году.
  • «Уфу» он тренирует с прошлого года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: рутуб-канал «Инсайдеры на МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Спартак Локомотив Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Евсеев Вадим
Комментарии (14)
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Рубинище
1596376296
хоть насмешил
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derrik2000
1596376648
Ёпрст, Вадик! Чё так сегодня ВСЕХ ПРЁТ-ТО? То Хеша Орлов, то - Юран... Теперь ты... Неужели сегодня полнолуние?
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ivany4
1596376680
Ну понеслась косая в гору!!! Пока Газизов в Спартаке: Кокорин лучший игрок в мире, Евсеев - второй Гвардиола!. Вау!! Спартак - поверь в мечту!!!
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portero
1596382769
А что уже ведут переговоры? Прикольно...
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Антибиотик
1596384976
Уже взрослый мужик, а все кумиров себе ищет. Вадик думает, что Семин просто был тупой и в атакующий футбол играть не додумался. Вадик, чтобы играть на атаку нужна хорошая мобильная оборона, опорники с быстрым и точным пасом, мощные фланги и само собой, нападающие, которых в Локомотиве просто нет.
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paracetamol
1596385518
Кто тебя туда пустит? Там пилорама работает, а в ней ты - лох!
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Hektor 84
1596393371
Евсеев как и Юран начинает много трепаться. Нано в себя поверил.
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Валерий2705
1596401806
Пару раз о.п.и.з.д.ю.л.и.ш.ь.с.я и на этом футбол в атаку закончится. Да и Бавария Гвардиолы, была дном по сравнению с машиной Хайкенса.
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