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    Евсеев: «Если возглавлю «Локомотив» или «Спартак», буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскрыл свой тактический идеал. По его словам, он будет его исповедовать, когда окажется в другом клубе.

    – Для меня ориентиром среди тренеров является Хосеп Гвардиола времен «Баварии». По его схеме я сыграл с «Текстильщиком» 19 матчей, выиграл 15 и одну проиграл.

    – Если вас приглашают «Локомотив» или «Спартак», вы меняете и схему игры, и модель?

    – Безусловно. Это даже не обсуждается. Я буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола.

    • Тренерскую карьеру Евсеев начал в «Текстильщике» в 2013 году.
    • «Уфу» он тренирует с прошлого года.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: рутуб-канал «Инсайдеры на МАТЧ ПРЕМЬЕР»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5450

      ivany4 1 час назад

      Ну понеслась косая в гору!!!
      Пока Газизов в Спартаке: Кокорин лучший игрок в мире, Евсеев - второй Гвардиола!. Вау!!
      Спартак - поверь в мечту!!!

      1
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      Рейтинг: +9165

      derrik2000 1 час назад

      Ёпрст, Вадик!
      Чё так сегодня ВСЕХ ПРЁТ-ТО?
      То Хеша Орлов, то - Юран...
      Теперь ты...
      Неужели сегодня полнолуние?

      2
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      Рейтинг: +4262

      Рубинище 1 час назад

      хоть насмешил

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      Рейтинг: +1747

      vsespartak01 > Рубинище 1 час назад

      да уж!а вдруг правда!придет в спартак! !и у нас будет свой гвардиола

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