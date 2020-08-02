Евсеев: «Если возглавлю «Локомотив» или «Спартак», буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскрыл свой тактический идеал. По его словам, он будет его исповедовать, когда окажется в другом клубе.

– Для меня ориентиром среди тренеров является Хосеп Гвардиола времен «Баварии». По его схеме я сыграл с «Текстильщиком» 19 матчей, выиграл 15 и одну проиграл.

– Если вас приглашают «Локомотив» или «Спартак», вы меняете и схему игры, и модель?

– Безусловно. Это даже не обсуждается. Я буду играть в атаку, в давление, как Гвардиола.