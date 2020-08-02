Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»

Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»

2 августа 2020, 12:50
27

Новый нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал первое интервью в форме клуба. Он уже тренируется с командой.

«Ощущения отличные. Познакомился с командой, провел вторую тренировку. Все супер; рад, что все быстро произошло. Спасибо руководству клуба, большим боссам, команде за такой прием, за отношение. Готовимся к первой игре.

На детско-юношеском уровне у меня было соперничество со «Спартаком». Ту обиду я как-то высказал, сказал некрасивую вещь. Это было глупо. Сейчас ситуация сложилась так, что я здесь, я хочу играть. Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Есть понимание; я знаю, чего хочу. Хотим вернуть тот «Спартак», который все привыкли видеть.

Заранее позвонил Резиуану Мирзову насчет девятого номера, для меня это очень принципиально, я просил об этом руководство клуба. Резиуан с пониманием отнесся, проблем не было.

Цель – вернуть тот «Спартак», который все любят. Атакующая игра, много голов. Игра, которая красиво смотрится. Ну и, конечно же, победы», – сказал Кокорин пресс-службе.

  • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
  • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1596362134
Особенно Аларм и Борат любят.
Ответить
NewLife
1596362447
Это пример того, что сейчас название клуба для игрока это условность, которая никого не интересует. Главное деньги. Раньше и в сборной и в клубах за майку играли и были счастливы. Я не против того, чтобы Кокон рассекал на ламбургини, но я за то, чтобы честь клуба тоже многое значила.
Ответить
порт
1596362540
Ощущения отличные. -------------------------------------------------------- Ещё бы после такого контракта они были другие.
Ответить
Томик
1596362585
"Я знаю чего хочу" - вот очень бы хотелось, чтобы это соответствовало действительности.
Ответить
vka1970
1596364832
Я смотрю после этого вью у некоторых питерцев просто полыхает..Не тратьте нервные клетки.У многих из нас на его счёт тоже большие сомнения имеются.
Ответить
Ubuntu
1596365802
Кокорин Никогда не устанет повторять "***ть Спартак ***ть"
Ответить
Ubuntu
1596365863
Спартак всех убогих собирает и наркоманов и отбывших срок в местах заключения
Ответить
upiter622
1596366456
Будем надеяться что наконец то будет настоящий соперник Зениту!
Ответить
knikos
1596373903
Ну вот . Играть ещё даже не начал , а "душок" уже попёр . Какая же там атмосфера , в Тарасовке ?
Ответить
Mister_Tomsk
1596374690
чет под нос себе бубнит... боится, что другие услышат?
Ответить
Главные новости
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+