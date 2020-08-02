Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»

Новый нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал первое интервью в форме клуба. Он уже тренируется с командой.

«Ощущения отличные. Познакомился с командой, провел вторую тренировку. Все супер; рад, что все быстро произошло. Спасибо руководству клуба, большим боссам, команде за такой прием, за отношение. Готовимся к первой игре.

На детско-юношеском уровне у меня было соперничество со «Спартаком». Ту обиду я как-то высказал, сказал некрасивую вещь. Это было глупо. Сейчас ситуация сложилась так, что я здесь, я хочу играть. Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Есть понимание; я знаю, чего хочу. Хотим вернуть тот «Спартак», который все привыкли видеть.

Заранее позвонил Резиуану Мирзову насчет девятого номера, для меня это очень принципиально, я просил об этом руководство клуба. Резиуан с пониманием отнесся, проблем не было.

Цель – вернуть тот «Спартак», который все любят. Атакующая игра, много голов. Игра, которая красиво смотрится. Ну и, конечно же, победы», – сказал Кокорин пресс-службе.

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб