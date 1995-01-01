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    Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»

    Новый нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал первое интервью в форме клуба. Он уже тренируется с командой.

    «Ощущения отличные. Познакомился с командой, провел вторую тренировку. Все супер; рад, что все быстро произошло. Спасибо руководству клуба, большим боссам, команде за такой прием, за отношение. Готовимся к первой игре.

    На детско-юношеском уровне у меня было соперничество со «Спартаком». Ту обиду я как-то высказал, сказал некрасивую вещь. Это было глупо. Сейчас ситуация сложилась так, что я здесь, я хочу играть. Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Есть понимание; я знаю, чего хочу. Хотим вернуть тот «Спартак», который все привыкли видеть.

    Заранее позвонил Резиуану Мирзову насчет девятого номера, для меня это очень принципиально, я просил об этом руководство клуба. Резиуан с пониманием отнесся, проблем не было.

    Цель – вернуть тот «Спартак», который все любят. Атакующая игра, много голов. Игра, которая красиво смотрится. Ну и, конечно же, победы», – сказал Кокорин пресс-службе.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +10576

      silver29 1 минуту назад

      Удачи, надеюсь сотрудничество будет взаимным, Спартак однозначно усилился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2062

      Ubuntu 7 минут назад

      Спартак всех убогих собирает и наркоманов и отбывших срок в местах заключения

      0
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      ...
      Рейтинг: +10576

      silver29 > Ubuntu 2 минуты назад

      Тебя же не взяли, значит не всех.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2062

      Ubuntu 8 минут назад

      Кокорин Никогда не устанет повторять "***ть Спартак ***ть"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14095

      vka1970 24 минуты назад

      Я смотрю после этого вью у некоторых питерцев просто полыхает..Не тратьте нервные клетки.У многих из нас на его счёт тоже большие сомнения имеются.

      2
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      ...
      Рейтинг: +203

      "supermax one" > vka1970 19 минут назад

      согласен...сомнения имеются...дадим шанс кокоше их развеять....думаю к 29 то годам ума должен был набраться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1586

      ziborock 42 минуты назад

      Следим как СПбтролли в третий раз переобуются!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3421

      Томик 1 час назад

      "Я знаю чего хочу" - вот очень бы хотелось, чтобы это соответствовало действительности.

      3
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      Рейтинг: +4327

      порт 1 час назад

      Ощущения отличные.
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      Ещё бы после такого контракта они были другие.

      2
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      Рейтинг: +2072

      NewLife 1 час назад

      Это пример того, что сейчас название клуба для игрока это условность, которая никого не интересует. Главное деньги. Раньше и в сборной и в клубах за майку играли и были счастливы. Я не против того, чтобы Кокон рассекал на ламбургини, но я за то, чтобы честь клуба тоже многое значила.

      10
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      Рейтинг: +80

      kan85 > NewLife 1 час назад

      Красиво написано, лайк!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3421

      Томик 1 час назад

      Кто бы ещё десятку отобрал...

      0
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      Рейтинг: +4398

      vladik12 1 час назад

      Особенно Аларм и Борат любят.

      2
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