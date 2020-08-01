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Гурцкая: «Бюджет «Зенита» в 2,5 раза больше, чем у «Спартака»

1 августа 2020, 19:10
39

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил бюджеты «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось не в пользу самого титулованного клуба России.

«У «Зенита» бюджет в 2,5 раза больше, чем у «Спартака». Бывает, что клуб рискует и ошибается. Например, в случае с Клаудио Маркизио. Для «Зенита» это не удар, это не больно. Он держит рынок. Это русская «Бавария», – считает Гурцкая.

  • Василий Уткин говорил, что бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
  • «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
  • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (39)
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Соарес
1596299614
Это официально ,а так ни кто и не скажит сколько на взятки ушло
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ivany4
1596300604
За разглашение гостайны, газпром может агенту и хвост прищемить.))
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Hektor 84
1596303323
Смешной придурок!))))) Русская Бавария хахахахахахахахахаха
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paracetamol
1596303776
Дело не в бюджете, а в том, что свини покупают на свой бюджет г-но! Воровать меньше надо!
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paracetamol
1596304124
Если покупать Кралов в 15 раз дороже номиналов, никакой бюджет не поможет!
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oyabun
1596304412
Для тех кто говорит что бюджеты Спартака и Зенита сопоставимы. Чтобы не быть голословным: «Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига» https://www.sovsport.ru/football/articles/2:950972?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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выхухоль
1596305094
Кокорин и Соболев по-мне так поинтереснее нежели Дзюба Азмун... Соболев получше Дзюбы, гораздо лучше, а Кокорин, минимум, не хуже Иранца. Если сохранят Жиго, будет интересно.
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kan85
1596305260
Не болельщик Спартака, но Зенит, как футбольный клуб, с каждым днём все больше и больше вызывает отвращение.
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alp
1596307145
бюджет Зенита 12,5 лярда. Бюджет спама 11.... у агентов своя математика...
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subbotaspartak
1596340323
Газ для россиян подорожал, Бюджет Зенита больше стал. А если прикроют насос Кто перейдёт на подсос?
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