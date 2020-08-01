Гурцкая: «Бюджет «Зенита» в 2,5 раза больше, чем у «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил бюджеты «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось не в пользу самого титулованного клуба России.
«У «Зенита» бюджет в 2,5 раза больше, чем у «Спартака». Бывает, что клуб рискует и ошибается. Например, в случае с Клаудио Маркизио. Для «Зенита» это не удар, это не больно. Он держит рынок. Это русская «Бавария», – считает Гурцкая.
- Василий Уткин говорил, что бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
- «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
- «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»