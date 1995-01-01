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    Гурцкая: «Бюджет «Зенита» в 2,5 раза больше, чем у «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил бюджеты «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось не в пользу самого титулованного клуба России.

    «У «Зенита» бюджет в 2,5 раза больше, чем у «Спартака». Бывает, что клуб рискует и ошибается. Например, в случае с Клаудио Маркизио. Для «Зенита» это не удар, это не больно. Он держит рынок. Это русская «Бавария», – считает Гурцкая.

    • Василий Уткин говорил, что бюджет «Зенита» равен 18 миллиардам рублей.
    • «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
    • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии17
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      Рейтинг: +68

      kan85 10 секунд назад

      Не болельщик Спартака, но Зенит, как футбольный клуб, с каждым днём все больше и больше вызывает отвращение.

      0
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      Рейтинг: +10

      выхухоль 2 минуты назад

      Кокорин и Соболев по-мне так поинтереснее нежели Дзюба Азмун... Соболев получше Дзюбы, гораздо лучше, а Кокорин, минимум, не хуже Иранца. Если сохранят Жиго, будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +23369

      oyabun 14 минут назад

      Для тех кто говорит что бюджеты Спартака и Зенита сопоставимы. Чтобы не быть голословным: «Зенит» вбухал в состав почти 170 млн евро. На 100 миллионов больше «Спартака» и на 10 – «Лейпцига»
      https://www.sovsport.ru/football/articles/2:950972?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

      3
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      Рейтинг: +6953

      paracetamol 19 минут назад

      Если покупать Кралов в 15 раз дороже номиналов, никакой бюджет не поможет!

      -2
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      Рейтинг: +10564

      silver29 20 минут назад

      Что-то не вижу новости про новую форму сенита, она из переработки мусора изготовлена, все логично бомжи они и есть бомжи ((((

      1
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      Рейтинг: +6953

      paracetamol 24 минуты назад

      Дело не в бюджете, а в том, что свини покупают на свой бюджет г-но! Воровать меньше надо!

      -3
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      Рейтинг: +10564

      silver29 25 минут назад

      Он забыл сказать, что эти деньги из бюджета страны сосутся, самый подлый клуб тырит у населения.

      3
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 32 минуты назад

      Смешной придурок!))))) Русская Бавария хахахахахахахахахаха

      3
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      Рейтинг: +1298

      Питерский князь 59 минут назад

      На х.у.й иди Ч.М.О.
      И все сразу вспомнили про СССР.
      Теперь, мы вас носом по дерьму будем водить, привыкайте, мне нравится!!!!
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +130

      Землякруглая 1 час назад

      Какое же синит гумно !
      Накупят всяких маркизей, ригоней, мамманей втридорога, а потом воняют немытими телами!
      Стыдно за пит(д)орскую петушню!!!
      Гыгыгы!

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