Гурцкая: «Бюджет «Зенита» в 2,5 раза больше, чем у «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил бюджеты «Зенита» и «Спартака». Сравнение оказалось не в пользу самого титулованного клуба России.

«У «Зенита» бюджет в 2,5 раза больше, чем у «Спартака». Бывает, что клуб рискует и ошибается. Например, в случае с Клаудио Маркизио. Для «Зенита» это не удар, это не больно. Он держит рынок. Это русская «Бавария», – считает Гурцкая.