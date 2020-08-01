«Химки» ведет переговоры с четырьмя тренерами, один из кандидатов – Гунько

Министр спорта Московской области Роман Терюшков дал комментарии по поводу поиска нового главного тренера для «Химок».
«Клуб сейчас договаривается с несколькими тренерами, одного из них выберут и объявят. С кандидатами общается Зайцев (генеральный директор «Химок» Александр Зайцев – примечание «Бомбардира»), среди них есть и Гунько.
Сейчас никакой конкретики нет, но список кандидатов состоит из четырeх человек. Сейчас я не влезаю в дела, наша задача была выполнена: менеджмент назначен и несeт ответственность за решения», – сказал Терюшков.
- Сегодня «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
- Футболисты команды написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой вернуть 51-летнего специалиста.
- «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»