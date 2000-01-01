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    «Химки» ведет переговоры с четырьмя тренерами, один из кандидатов – Гунько

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков дал комментарии по поводу поиска нового главного тренера для «Химок».

    «Клуб сейчас договаривается с несколькими тренерами, одного из них выберут и объявят. С кандидатами общается Зайцев (генеральный директор «Химок» Александр Зайцев – примечание «Бомбардира»), среди них есть и Гунько.

    Сейчас никакой конкретики нет, но список кандидатов состоит из четырeх человек. Сейчас я не влезаю в дела, наша задача была выполнена: менеджмент назначен и несeт ответственность за решения», – сказал Терюшков.

    • Сегодня «Химки» объявили об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.
    • Футболисты команды написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой вернуть 51-летнего специалиста.
    • «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4000

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      ну и чем же эти кандидаты сильнее Юрана? вылетит Химки в первом же сезоне обратно в ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Их главная цель предоставить 6 очков Спартаку, все остальное вторично. А без денег федуна они бы в ФНЛ были.

      0
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      Рейтинг: +1431

      Semenycch 2 часа назад

      Мне очень понравилась игра Химок и в финале Кубка и в других играх. Сплоченная, сбалансированная команда. Я связывал успехи этой команды с именем Юрана и самоотдачей пацанов. Теперь я с презрением отношусь к этому клубу, хозяевами в котором являются некоторые безнравственные чиновники МО, вставшие на колени перед расстегнутой ширинкой Федуна. Таких уважать невозможно!

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      Рейтинг: +10544

      silver29 > Semenycch 2 часа назад

      Хватить постить чушь, когда снимут твоего Богданыча, ты тут тоже будешь скулить про всемогущего Федуна, да у него своих проблем "мало" как еще в Химках рулить, зазнался твой Юран, деньжат добавить попросил, ну и ему сказали мол не заменимых нет.

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      Рейтинг: +9133

      derrik2000 > Semenycch 2 часа назад

      Ну, уж о "расстёгнутой ширинке Федуна" ты как-то слишком...
      Потактичнее, пожалуйста.

      1
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      Рейтинг: +10544

      silver29 2 часа назад

      Надеюсь тедеско входит в список рассматриваемых кандидатур ))).

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      Рейтинг: +9133

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      А ка-а-а-ак же! ))

      "«Клуб сейчас договаривается с несколькими тренерами, одного из них выберут и объявят."

      Вообще, ЭТО мне напоминает "конкурс на замещение вакансии муниципальной (государственной) службы".
      Там уже всё определено: кто, когда и сколько.
      Но необходимо, чтобы ещё "претенденты" были: иначе отменят решение о назначении на должность.
      Тогда берут ещё 5--8 человек с заполненными анкетами и приглашают "на первый тур", где от 2 до 5 человек отсеивают и назначают "второй тур".
      А уже на втором туре - какая неожиданность! ))) - назначают того, кто уже заранее был определён на эту должность.

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      Рейтинг: +10544

      silver29 > derrik2000 2 часа назад

      Гунько помница и в Спартаке себя пробовал )))

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      Рейтинг: +9133

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      Не, Гунько - хороший тренер.
      ДЛЯ ДУБЛЯ.
      Ну, или, для Спартака-2.
      Тренировать команду РПЛ да ещё МОСКОВСКУЮ - не его.
      Правда, может, в Подмосковье что-то получится: ажиотажа вокруг команды "Химки" нет, каких то особых пожеланий от руководства клуба не будет...

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      Рейтинг: +28

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Ну тут уж кого федун выберет - его команда, он и решает.

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