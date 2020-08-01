Дзюба: «Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». «Спартак» тоже наш поставщик?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым «Оренбург» и «Сочи» досрочно обеспечивали петербургской команде 12 очков в сезоне.

– А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам еще и состав «Сочи» приплетают.

– Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.

– Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли – что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

– При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.

– Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

– «Спартак».

– Да, это тоже наши поставщики?