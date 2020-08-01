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  • Дзюба: «Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». «Спартак» тоже наш поставщик?»

Дзюба: «Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». «Спартак» тоже наш поставщик?»

1 августа 2020, 09:51
30

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым «Оренбург» и «Сочи» досрочно обеспечивали петербургской команде 12 очков в сезоне.

– А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам еще и состав «Сочи» приплетают.

– Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.

– Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли – что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

– При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.

– Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

– «Спартак».

– Да, это тоже наши поставщики?

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Сочи Дзюба Артем
Комментарии (30)
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САДЫЧОК
1596265095
Что творится в моей стране ?! Ничтожество Дзюба становится героем ! Телеведущие , политики -лжецы герои нации !Когда уже вся эта чернь сгинет ?!
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nik55
1596266779
из тупого бревна нормальное изделие не изготовить как ни старайся-----только газсрем с прессой раскручивают это полено
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Makaweli
1596266825
Дзюба,, дурочка включил.
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моэм
1596267257
Дзюба знает , что у Зенита все поставщики очков...одни добровольные - Сочи , Оренбург т.к. спонсор один на всех , другие поневоле (с помощью судей) , особенно Спартак , как один из самых опасных конкурентов...одно непонятно , зачем Дзюбе - недавнему герою ЧМ , так лицемерить и портить себе имидж...неужели только ради грязьпромовского бабла?
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SEREGA 64
1596267340
БЫЛ ДЕБИЛОМ ДЕБИЛОМ И ОСТАЛСЯ ТОЛЬКА УЖЕ ГОЛУБЫМ
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NewLife
1596267640
Главные поставщики очков немытым - судьи. Зюба опять начал балаболить, видимо, прошлое ничему не учит, потому что болван. Главные поставщики говна на эти страницы - гомо шавки: борат, аларм и пудель, всего несколько минут надо, чтобы все засрали.
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Niko
1596271183
Да ты это можешь и не знать, знает соперник что нужно слиться
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zra78
1596271419
Что то много Дзюбы стало,вот мы все над ним угораем,а он между прочим этой выходкой в раздевалке, почти про рубил окно в европу,упс извините гейевропу...
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NewLife
1596272442
"Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи". Ну и чье очко там тебе больше всего нравится ?
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ArReal
1596277716
От такого чемпионства гавном воняет -а он ещё рот свой открывает!
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