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    Дзюба: «Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». «Спартак» тоже наш поставщик?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к слухам, согласно которым «Оренбург» и «Сочи» досрочно обеспечивали петербургской команде 12 очков в сезоне.

    – А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам еще и состав «Сочи» приплетают.

    – Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.

    – Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли – что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

    – При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.

    – Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

    – «Спартак».

    – Да, это тоже наши поставщики?

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    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +24595

      zra78 11 минут назад

      Что то много Дзюбы стало,вот мы все над ним угораем,а он между прочим этой выходкой в раздевалке, почти про рубил окно в европу,упс извините гейевропу...

      0
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      Рейтинг: +1298

      Niko 15 минут назад

      Да ты это можешь и не знать, знает соперник что нужно слиться

      1
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      Рейтинг: +3226

      playsh 16 минут назад

      Дзюба,пошёл бы ты лучше с кем-нибудь кино-сессию организовал посмелее,у тебя это лучше получается,чем языком махать.
      Хотя в кино-сессии язык тебе бы пригодился.

      1
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      Рейтинг: +278

      aldo conte 28 минут назад

      Будет ли Дзюба так же остроумен и словоохотлив после игр в Лиге Чемпионов?

      3
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      Рейтинг: +3122

      KPCCSPB 50 минут назад

      Ахахаха, да спортоковские сектанты и не такое придумают, чтобы оправдать позор своей команды, который 22 года длится... Про ЕК вообще лучше молчать... Слабее Динамо скоро станут, а винить так и будут Газпром, с такими деньгами и возможностями... Просто Мутко ушёл, и никто не защищает пятачков больше, он же в недавний чемпионский сезон, дал добро судьям, добавлять по 7 минут, пока спам не забьёт, или не отыграется, удалять соперника, гасить конкурентов. И да, Мутко на конференции сказал в начале того сезона "пора бы и Спартаку стать чемпионами", и о чудо, они стали ими, но как стали? Наверное все забыли, но интернет ничего не забудет, и спокойно можно посмотреть все матчи спама, где трактовка в их пользу была, даже в очень сложных и спорных моментах. А теперь, ротики открыли и негодуют, почему им больше не подсуживают... Как бы это не звучало, но если обратить на это внимание, то всё так и есть... Но они только других могут осуждать.

      -3
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      Рейтинг: +1397

      Puddle 1 час назад

      а на спине "позор" написано!

      3
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      Рейтинг: +1951

      NewLife 1 час назад

      Главные поставщики очков немытым - судьи. Зюба опять начал балаболить, видимо, прошлое ничему не учит, потому что болван.
      Главные поставщики говна на эти страницы - гомо шавки: борат, аларм и пудель, всего несколько минут надо, чтобы все засрали.

      7
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      Рейтинг: +692

      SEREGA 64 1 час назад

      БЫЛ ДЕБИЛОМ ДЕБИЛОМ И ОСТАЛСЯ ТОЛЬКА УЖЕ ГОЛУБЫМ

      7
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      Рейтинг: +836

      моэм 1 час назад

      Дзюба знает , что у Зенита все поставщики очков...одни добровольные - Сочи , Оренбург т.к. спонсор один на всех , другие поневоле (с помощью судей) , особенно Спартак , как один из самых опасных конкурентов...одно непонятно , зачем Дзюбе - недавнему герою ЧМ , так лицемерить и портить себе имидж...неужели только ради грязьпромовского бабла?

      3
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      Рейтинг: +675

      Makaweli 1 час назад

      Дзюба,, дурочка включил.

      5
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      Рейтинг: +3226

      playsh > Makaweli 14 минут назад

      А он дурачка никогда не выключает.

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