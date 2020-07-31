Кокорин – о своем будущем: «Совсем скоро все узнаете. В прессе часто врут»

Нападающий Александр Кокорин после заседания суда по пересмотру своего уголовного дела ответил на вопрос журналистов о будущем. Трансфер в «Спартак» форвард не подтвердил.

«Скоро всe узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро всe определится. 3 августа не будем уже присутствовать на заседании суда, нас отпустили. Мы уже будем готовиться к сезону.

Не всю прессу читайте, там часто врут», – цитирует бывшего игрока сборной России «Р-Спорт».