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    Кокорин – о своем будущем: «Совсем скоро все узнаете. В прессе часто врут»

    Нападающий Александр Кокорин после заседания суда по пересмотру своего уголовного дела ответил на вопрос журналистов о будущем. Трансфер в «Спартак» форвард не подтвердил.

    «Скоро всe узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро всe определится. 3 августа не будем уже присутствовать на заседании суда, нас отпустили. Мы уже будем готовиться к сезону.

    Не всю прессу читайте, там часто врут», – цитирует бывшего игрока сборной России «Р-Спорт».

    • По сведениям «Спорт-Экспресса», Кокорин подписал контракт со «Спартаком».
    • Павел Мамаев и Кокорин осенью 2018 года участвовали в избиении двух человек в Москве.
    • С октября 2018 года по сентябрь 2019 года игроки были в тюрьме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3389

      Томик 11 минут назад

      Саша, конечно, паренёк ещё тот. В особой порядочности замечен не был. Так что всю эту историю может элементарно использовать для торга с другими претендентами. Интересно было бы посмотреть на то, как он на исходе карьеры вдруг заиграет так, как от него ждали все эти годы. Да ещё и в "Спартаке"(нужен или не нужен - другое дело). Но вот только что "интересно". Плюс можно с питерскими экскрементами покидаться в удовольствие, если захочется вдруг. Там вот Лалой интересуются. Было бы неплохо.

      0
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      Рейтинг: +9095

      derrik2000 > Томик 5 минут назад

      Давай всё таки перестанем что-то там фантазировать и подождём первое августа.
      Если Спартак обещал объявить о переходе Кокорина 1-го августа, то, значит, 1-го августа и объявит.
      Сегодня Кокорину не до футбола.

      0
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      Рейтинг: +4657

      Борат 20 минут назад

      Стыдно за пищевик и за всех рылов !!!
      Позор хрякам !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1913

      NewLife 1 час назад

      Хорошо, если инфа о переходе в Спартак оказалась бы ложью.

      2
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      Рейтинг: +1183

      _Marqella_ 1 час назад

      Вот ору будет если Коко в Спартак не перейдёт....

      3
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      ...
      Рейтинг: +23350

      oyabun > _Marqella_ 56 минут назад

      Да не очень то и нужен по большому счету. Форвардов своих хватает, а вот полузащита..

      3
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      Рейтинг: +555

      legenda soccer > _Marqella_ 52 минуты назад

      не обоссысь смотри

      3
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      ...
      Рейтинг: +1183

      _Marqella_ > oyabun 41 минуту назад

      Мне тоже так кажется....

      2
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      Рейтинг: +9095

      derrik2000 > oyabun 29 минут назад

      Кокорин очень успешно играл и на позиции АПЗ.

      2
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      Рейтинг: +4657

      Борат > legenda soccer 21 минуту назад

      Ты уже навалил в штаны, защекан свинорылый?
      Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +2454

      afw13 > Борат 7 минут назад

      защекана ты в зеркале каждый день видишь, чушок))) и перестань уже теребить кожаную флейту аларма, все мозги у бедняги через его одноглазого змея высосал)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +13135

      slavutiq70 > _Marqella_ 7 минут назад

      Ну дай бог бы....не хотелось бы его видеть у нас....одни надежды всю карьеру...как предрекали так и не заиграл...а там смотри опять влипнет в какую нибудь историю и деньги на ветер..

      1
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      Рейтинг: +1829

      Genz 1 час назад

      Динамо дали 4 милл.евро подъемных. В чемоданах привезли к Саше налом.
      Федун опять пролетел

      1
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      Рейтинг: +2508

      Cleaner 1 час назад

      Отпустили? Третьего числа, после оглашения, за вами придут.

      1
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      Рейтинг: +3737

      Давид59 2 часа назад

      Любопытно! Все новости про одно - трансфер в Спартак. А он говорит врут. Что бы это значило?

      0
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      Рейтинг: +1829

      Genz > Давид59 1 час назад

      Понятно,что команда из Москвы. Он ни куда не летит

      0
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      Рейтинг: +23350

      oyabun > Давид59 1 час назад

      Кажется про таких говорят "Врет как дышит"

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