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  • Кокорин – о своем будущем: «Совсем скоро все узнаете. В прессе часто врут»

Кокорин – о своем будущем: «Совсем скоро все узнаете. В прессе часто врут»

31 июля 2020, 12:50
19

Нападающий Александр Кокорин после заседания суда по пересмотру своего уголовного дела ответил на вопрос журналистов о будущем. Трансфер в «Спартак» форвард не подтвердил.

«Скоро всe узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро всe определится. 3 августа не будем уже присутствовать на заседании суда, нас отпустили. Мы уже будем готовиться к сезону.

Не всю прессу читайте, там часто врут», – цитирует бывшего игрока сборной России «Р-Спорт».

  • По сведениям «Спорт-Экспресса», Кокорин подписал контракт со «Спартаком».
  • Павел Мамаев и Кокорин осенью 2018 года участвовали в избиении двух человек в Москве.
  • С октября 2018 года по сентябрь 2019 года игроки были в тюрьме.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (19)
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Давид59
1596189317
Любопытно! Все новости про одно - трансфер в Спартак. А он говорит врут. Что бы это значило?
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_Marqella_
1596192469
Вот ору будет если Коко в Спартак не перейдёт....
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NewLife
1596192945
Хорошо, если инфа о переходе в Спартак оказалась бы ложью.
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Томик
1596196252
Саша, конечно, паренёк ещё тот. В особой порядочности замечен не был. Так что всю эту историю может элементарно использовать для торга с другими претендентами. Интересно было бы посмотреть на то, как он на исходе карьеры вдруг заиграет так, как от него ждали все эти годы. Да ещё и в "Спартаке"(нужен или не нужен - другое дело). Но вот только что "интересно". Плюс можно с питерскими экскрементами покидаться в удовольствие, если захочется вдруг. Там вот Лалой интересуются. Было бы неплохо.
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АндрейФКСМ
1596204607
Жизнь она коварная штука! Никогда не знаешь что дальше будет
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Mister_Tomsk
1596211154
во будет аххахах, если гинер раскошелился, или локо все жевзял. а про спартак утка .. все ради букмекеров.
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