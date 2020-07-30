La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович останется в «Милане»

Нападающий Златан Ибрагимович хочет продлить контракт с «Миланом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, клуб также заинтересован в продолжении сотрудничества с 38-летним футболистом.
В ближайшее время стороны начнут переговоры об условиях нового соглашения. Ожидается, что зарплата шведа составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
- С тех пор форвард забил десять голов и сделал пять ассистов в 19 матчах.
Источник: La Gazzetta dello Sport