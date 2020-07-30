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  • Классон больше всех из игроков РПЛ потерял в стоимости. Дзюба подешевел на миллион

Классон больше всех из игроков РПЛ потерял в стоимости. Дзюба подешевел на миллион

30 июля 2020, 14:20
16

Transfermarkt опубликовал обновленные данные по стоимости игроков РПЛ.

Больше остальных подешевел полузащитник «Краснодар» Виктор Классон, чья стоимость упала на 3,5 миллиона евро, снизившись до 10 миллионов. По два миллиона потеряли в цене защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – их стоимость оценивается в 22 и 3,2 миллиона евро соответственно.

Наиболее высокий прогресс в стоимости у игрока ЦСКА Николы Влашича – он подорожал на 4,5 миллиона евро и стоит теперь 22 миллиона. Второе место в списке прибавивших в цене занимают полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и форвард «Зенита» Сердар Азмун – они стоят по 18 миллионов евро (+3,5 миллиона каждый).

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ нападающий «Зенита» Артем Дзюба подешевел на миллион евро и оценивается теперь в 12 миллионов. Самый дорогой футболист лиги – его одноклубник Малком, чей ценник 30 миллионов евро.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Локомотив Зенит Дзюба Артем Ерохин Александр Фернандес Марио Миранчук Алексей Азмун Сердар Классон Виктор Малком Влашич Никола
Комментарии (16)
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nik55
1596109703
гомики должны быть бесплатно
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Freyd
1596111257
Дзюбиньо потерял мозги, не подешевел:))
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paracetamol
1596115154
Коронавирус внес весомые коррективы.
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BRO_football
1596116374
Вот вам и лучший игрок РПЛ. Лизали Дзюбе задницу весь сезон, а он в итоге подешевел. Хотя, после случая с Азмуном в раздевалке спрос на Дзюбу в Европе должен повысится, а значит и стоимость.
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DOCTOR PENALTY
1596118667
Ну где найти идиота, который за 12 лямов купит дерево? Даже за 6!
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Соарес
1596126155
Шлюба дешевка
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моэм
1596128989
Огорчает ситуация с Классоном...классный амбициозный игрок , боец, буквально закисает в Краснодаре.
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Hektor 84
1596130264
Шлюба попортил дорогую иранскую шлюшку)))
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acor94
1596135654
Но ведь Малком упал на десятку, разве нет?
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portero
1596177945
про Классона всё закономерно... а вот почему Малком не подешевел??? или он на больничке уже много скинул, а как стал играть остановил падение?
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