Классон больше всех из игроков РПЛ потерял в стоимости. Дзюба подешевел на миллион

Transfermarkt опубликовал обновленные данные по стоимости игроков РПЛ.

Больше остальных подешевел полузащитник «Краснодар» Виктор Классон, чья стоимость упала на 3,5 миллиона евро, снизившись до 10 миллионов. По два миллиона потеряли в цене защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – их стоимость оценивается в 22 и 3,2 миллиона евро соответственно.

Наиболее высокий прогресс в стоимости у игрока ЦСКА Николы Влашича – он подорожал на 4,5 миллиона евро и стоит теперь 22 миллиона. Второе место в списке прибавивших в цене занимают полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и форвард «Зенита» Сердар Азмун – они стоят по 18 миллионов евро (+3,5 миллиона каждый).

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ нападающий «Зенита» Артем Дзюба подешевел на миллион евро и оценивается теперь в 12 миллионов. Самый дорогой футболист лиги – его одноклубник Малком, чей ценник 30 миллионов евро.