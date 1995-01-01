Газизов – о Кокорине в «Спартаке»: «Без комментариев»

- Есть ли клуб в России, в который вы никогда не перейдёте?
- Есть. Тот,у которого не хватит денег для меня.
- Как отнеслись к отказу Локомотива подписывать тебя в команду по спортивно-политическим мотивам вчера?
- Это журналистское вранье. Моим приоритетом всегда был Спартак. Я стремился попасть в эту команду, ещё когда играл в Динамо. Но напрямую было сделать невозможно по спортивно-политическим мотивам, только через Зенит.
- Ты хотел бы играть в Европе?
- Нет. Только Спартак. Мне нравятся его болельщики. Благодарен Газизову за приглашение в Спартак и откровенный с ним диалог.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.
«Без комментариев», – ответил Газизов на вопрос о договорeнности с 29-летним форвардом.
- Ожидается, что «Спартак» объявит о трансфере сегодня.
- Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
- Контракт игрока с клубом будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.