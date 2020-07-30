Газизов – о Кокорине в «Спартаке»: «Без комментариев»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.
«Без комментариев», – ответил Газизов на вопрос о договорeнности с 29-летним форвардом.
- Ожидается, что «Спартак» объявит о трансфере сегодня.
- Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
- Контракт игрока с клубом будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.
Источник: «Чемпионат»