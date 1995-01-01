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    Газизов – о Кокорине в «Спартаке»: «Без комментариев»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о скором переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.

    «Без комментариев», – ответил Газизов на вопрос о договорeнности с 29-летним форвардом.

    • Ожидается, что «Спартак» объявит о трансфере сегодня.
    • Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.
    • Контракт игрока с клубом будет рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1804

      Genz 36 минут назад

      - Есть ли клуб в России, в который вы никогда не перейдёте?
      - Есть. Тот,у которого не хватит денег для меня.
      - Как отнеслись к отказу Локомотива подписывать тебя в команду по спортивно-политическим мотивам вчера?
      - Это журналистское вранье. Моим приоритетом всегда был Спартак. Я стремился попасть в эту команду, ещё когда играл в Динамо. Но напрямую было сделать невозможно по спортивно-политическим мотивам, только через Зенит.
      - Ты хотел бы играть в Европе?
      - Нет. Только Спартак. Мне нравятся его болельщики. Благодарен Газизову за приглашение в Спартак и откровенный с ним диалог.

      0
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      Рейтинг: +3200

      playsh > Genz 15 минут назад

      Откуда цитата? Или это импровиз?

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      Рейтинг: +1804

      Genz > playsh 8 минут назад

      Импровизация

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      Рейтинг: +3200

      playsh 43 минуты назад

      Кока никогда не скрывал свою неприязнь,мягко говоря,к Спартаку.Но кушать хочется каждый день,да и в деньгах терять много не хочется,и за бугром много не дадут,да из одной столицы в другую перебраться тоже удача.Так что,кроме окраски,осталось поменять отношение к своему новому клубу и честно за него отдавать своё мастерство.Вообще-то,что Кока профессионал,никто и не сомневается.Хоть для меня это полная непонятка,всё же удачи ему.

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      Рейтинг: +5062

      alarm 1 час назад

      – Есть ли клуб в России, в который вы никогда не перейдёте?

      – Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену. ©

      гы-гы

      3
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      Рейтинг: +81

      barbiturny > alarm 1 час назад

      – ЦСКА и "Зенит" – самые принципиальные соперники. Сейчас я думаю, что никогда туда не перейду. Но правильно многие говорят: а если меня из "Спартака" несправедливо выгонят, как быть? Конечно, не хочу идти в ЦСКА и "Зенит", потому что я – спартаковец, да еще и воспитанник клуба.
      Артем Дзюба.
      гы-гы

      4
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      Рейтинг: +5062

      alarm > barbiturny 1 час назад

      в твоём случае игрок пошёл на повышение, трофеи, лч, 17 голов в сезоне, капитан сборной и т.д. так что оправдано вполне. в случае с кокориным - понижение на днищенский уровень, позор, баня, дезеувы, никаких еврокубков.
      так что да: гы-гы.

      2
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      Рейтинг: +543

      legenda soccer > alarm 1 час назад

      твое мнение животного совсем не интересно

      1
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      Рейтинг: +2351

      serhio80 > alarm 1 час назад

      Сомнительное повышение какое то) драть в жопу иранца) для радужного Питера разве что)

      3
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      Рейтинг: +3200

      playsh > alarm 46 минут назад

      Помню-помню,такие слова Кока действительно произносил,всё верно.
      От любви до ненависти один шаг ???

      0
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      Рейтинг: +1498

      ziborock > alarm 4 секунды назад

      Спартак без Дзюбы стал раньше чемпионом чем голубой осел!)))

      0
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