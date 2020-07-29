Егоров: «Спартак» предложил Кокорину 3 миллиона в год и премию за подпись в 2 миллиона»

«Спартак» сделал предложение нападающему Александру Кокорину. Уже завтра, 30 июля, может быть подписан контракт.

«У футболиста есть вариант со «Спартаком», был с «Рубином» и всегда есть с «Сочи» (фарм «Зенита»).

В «Спартаке» — 3 миллиона евро зарплата плюс премия за подпись в 2 миллиона. И «Спартак» единственный, кому не может позвонить Борис Ротенберг», – написал инсайдер Сергей Егоров.