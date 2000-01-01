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    Егоров: «Спартак» предложил Кокорину 3 миллиона в год и премию за подпись в 2 миллиона»

    «Спартак» сделал предложение нападающему Александру Кокорину. Уже завтра, 30 июля, может быть подписан контракт.

    «У футболиста есть вариант со «Спартаком», был с «Рубином» и всегда есть с «Сочи» (фарм «Зенита»).

    В «Спартаке» — 3 миллиона евро зарплата плюс премия за подпись в 2 миллиона. И «Спартак» единственный, кому не может позвонить Борис Ротенберг», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • Завтра, 30 июля, у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
    • «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ седьмым.
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4435

      Hektor 84 1 час назад

      А с чего вдруг Ротенберг не может позвонить Спартаку?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9013

      derrik2000 > Hektor 84 55 минут назад

      Не.
      Позвонить-то может, конечно: телефонная связь, слава Богу, в порядке.
      Только ХТО ж его в Спартаке послушает?
      САМ Вагиф Алекперов???
      ))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1801

      Genz 1 час назад

      Из Сочи не может вылететь Кокорин в Москву на подпись. Ротенбург сидит в самолёте и разговаривает с Сашей

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      Рейтинг: +5309

      alp > Genz 34 минуты назад

      "Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. "

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      Рейтинг: +9013

      derrik2000 > alp 27 минут назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))
      Напомнил классику.

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      Рейтинг: +5309

      alp > derrik2000 25 минут назад

      она самая ))))

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