Егоров: «Спартак» предложил Кокорину 3 миллиона в год и премию за подпись в 2 миллиона»

«Спартак» сделал предложение нападающему Александру Кокорину. Уже завтра, 30 июля, может быть подписан контракт.
«У футболиста есть вариант со «Спартаком», был с «Рубином» и всегда есть с «Сочи» (фарм «Зенита»).
В «Спартаке» — 3 миллиона евро зарплата плюс премия за подпись в 2 миллиона. И «Спартак» единственный, кому не может позвонить Борис Ротенберг», – написал инсайдер Сергей Егоров.
- 31 июля у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
- «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ седьмым.
- С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова