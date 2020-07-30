Журналист Алланазаров: «Спартак» заключит с Кокориным контракт по схеме «3+1»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новую информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Инсайдер подтвердил, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан до 2023 года, но при этом уточнил, что в соглашении будет опция продления на один сезон.

Ожидается, что «Спартак» сегодня объявит о подписании 29-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.