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  • Журналист Алланазаров: «Спартак» заключит с Кокориным контракт по схеме «3+1»

Журналист Алланазаров: «Спартак» заключит с Кокориным контракт по схеме «3+1»

30 июля 2020, 08:17
31

Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новую информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

Инсайдер подтвердил, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан до 2023 года, но при этом уточнил, что в соглашении будет опция продления на один сезон.

Ожидается, что «Спартак» сегодня объявит о подписании 29-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.

  • Футболист с февраля выступал на правах аренды за «Сочи».
  • До конца июля права на него принадлежат «Зениту».
  • У Кокорина есть варианты продолжения карьеры в Европе.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Зенит Кокорин Александр
Комментарии (31)
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uBaH_
1596088554
Опорника нормального нету с времен Ковача, но мы конечно же лучшее купим зэка с паспортом
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Skull_Boy
1596089997
Брать неадекватное бревно на 3 года, который через сезон помрет, да и с ЗП в 3 миллиона, реально Россия страна дебилов
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Plyash
1596095014
Как жизнь меняет людей,идёт играть за клуб,ненависть к которому никогда не скрывал. В очередной раз убеждаешься,деньги не пахнут,а кушать хочется каждый день.Ну что же,в Европе такое явление норма,теперь и у нас.Главное,пусть честно играет за команду.
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mig28
1596095563
В Локо лучше бы пошел..в лч поиграл
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Nevsky_RU
1596097954
ахаххаха позор Спаму!!)))) сколько вони от них по поводу персоны Коко было, а теперь Плакун народным мазутом его заливает, лишь бы поднасрать))) это так паскудно, но так по Спартаковски))
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slavа0508
1596098380
Да ну нахууууй....пусть валит в Зенит.....
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slavа0508
1596098896
Последние годы руководство клуба делает всё что бы терять болел....но если и правда подпишут КОКУ .это будет уже перебор...
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Просто-333
1596100473
деньги не пахнут: ему что Зенит, что Спартак- никаких принципов кроме золотого тельца
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Жорик кекс обжорик
1596102899
Честно говоря.... не ожидал такого шага от Спартака............. Вроде бы с легионерами все ок в клубе под новый лимит подходят. А брать коко за такие бабки еще ему такую зп платить...
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Hektor 84
1596115798
Ну всё москали прокручивайте стулья Кокоша едет! Теперь Спартак просто обязан Мамаева купить)))
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