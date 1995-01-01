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    Журналист Алланазаров: «Спартак» заключит с Кокориным контракт по схеме «3+1»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров опубликовал новую информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

    Инсайдер подтвердил, что контракт между игроком и клубом будет рассчитан до 2023 года, но при этом уточнил, что в соглашении будет опция продления на один сезон.

    Ожидается, что «Спартак» сегодня объявит о подписании 29-летнего форварда.

    Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составит 3 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов.

    • Футболист с февраля выступал на правах аренды за «Сочи».
    • До конца июля права на него принадлежат «Зениту».
    • У Кокорина есть варианты продолжения карьеры в Европе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +13121

      slavutiq70 7 минут назад

      Да ну нахууууй....пусть валит в Зенит.....

      -1
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      Рейтинг: +762

      Nevsky_RU 14 минут назад

      ахаххаха позор Спаму!!)))) сколько вони от них по поводу персоны Коко было, а теперь Плакун народным мазутом его заливает, лишь бы поднасрать))) это так паскудно, но так по Спартаковски))

      0
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      Рейтинг: +10

      zago54 21 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +2478

      Cleaner 29 минут назад

      Зря.

      0
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      Рейтинг: +898

      mig28 54 минуты назад

      В Локо лучше бы пошел..в лч поиграл

      0
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      Рейтинг: +5154

      серега кашин 59 минут назад

      как же надоели эти бредни

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      Рейтинг: +3200

      playsh 1 час назад

      Как жизнь меняет людей,идёт играть за клуб,ненависть к которому никогда не скрывал.
      В очередной раз убеждаешься,деньги не пахнут,а кушать хочется каждый день.Ну что же,в Европе такое явление норма,теперь и у нас.Главное,пусть честно играет за команду.

      0
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      Рейтинг: +1237

      seth343 > playsh 53 минуты назад

      На мой взгляд, лучше бы купить нормального ЦЗ, потому, что напов и так хватает...

      1
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      Рейтинг: +3200

      playsh > seth343 18 минут назад

      Согласен,стоппера не хватает,но руководству не укажешь.Жираф большой,ему видней.

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      Рейтинг: +94

      isakkobelini 1 час назад

      Надо убирать этот лимит на легионеров, если б не лимит уехал бы в Европу.

      1
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      Рейтинг: +817

      Январь 59 > isakkobelini 15 минут назад

      В Европе тоже не сладко, что бы уехать туда куда хочешь , нужен паспорт или чёрный цвет кожи. Тот же Смолов,хотел остаться в Европе, в Испании хотели оставить, но из сейчас паспорта кроме аренды весьма напряжно по законам европейской толерантности.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Это вместо Жиго?
      Или я не того?

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      Рейтинг: +1237

      seth343 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Сам не понимаю, в чем смысл?

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      Рейтинг: +3200

      playsh > Дядя Серёжа 1 час назад

      Это в пару Соболеву...

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      Рейтинг: +9103

      Skull_Boy 2 часа назад

      Брать неадекватное бревно на 3 года, который через сезон помрет, да и с ЗП в 3 миллиона, реально Россия страна дебилов

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      Рейтинг: +301

      vsolon > Skull_Boy 1 час назад

      ты это про себя?...насчет дебилов

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      Рейтинг: +2478

      Cleaner > Skull_Boy 27 минут назад

      Какой сезон?!! Да его до октября не хватит.

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