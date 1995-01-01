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    Главные новости дня. «Зенит» интересуется Пасторе; «Спартак», «Локомотив», «Динамо» претендуют на Кокорина

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    Рабинер: «Черышев близок к переходу в «Зенит».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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