Главные новости дня. «Зенит» интересуется Пасторе; «Спартак», «Локомотив», «Динамо» претендуют на Кокорина

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт с устраивающими игрока условиями.

ESPN: ЦСКА предложил 7 миллионов за Карраскаля.

Voce Giallorossa: «Зенит» интересуется Пасторе.

Рабинер: «Черышев близок к переходу в «Зенит».

«РБ»: «Динамо» сделало предложение Кокорину о трансфере.

«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку.

«Зенит» может купить Зиньковского и отдать его в аренду «Сочи».

Тарасов продлил контракт с «Рубином».

Опубликован полный календарь нового сезона РПЛ.

«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит».