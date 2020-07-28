Главные новости дня. «Зенит» интересуется Пасторе; «Спартак», «Локомотив», «Динамо» претендуют на Кокорина

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт с устраивающими игрока условиями.
ESPN: ЦСКА предложил 7 миллионов за Карраскаля.
Voce Giallorossa: «Зенит» интересуется Пасторе.
Рабинер: «Черышев близок к переходу в «Зенит».
«РБ»: «Динамо» сделало предложение Кокорину о трансфере.
«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку.
«Зенит» может купить Зиньковского и отдать его в аренду «Сочи».
Тарасов продлил контракт с «Рубином».
Опубликован полный календарь нового сезона РПЛ.
«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит».
Источник: Бомбардир.ру