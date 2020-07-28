«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит»

По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение форварду Александру Кокорину сделал московский «Локомотив».
Игроку предложили подписной бонус в размере 4 миллиона евро. «Зенит» предложил футболисту 2 миллиона.
- Нападающий летом становится свободным агентом.
- Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.
- По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита». Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.
- Последний клуб Кокорина «Сочи», в составе которого футболист сыграл 10 матчей и забил семь голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»