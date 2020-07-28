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  • «СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит»

«СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит»

28 июля 2020, 16:52
31

По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение форварду Александру Кокорину сделал московский «Локомотив».

Игроку предложили подписной бонус в размере 4 миллиона евро. «Зенит» предложил футболисту 2 миллиона.

  • Нападающий летом становится свободным агентом.
  • Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.
  • По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита». Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.
  • Последний клуб Кокорина «Сочи», в составе которого футболист сыграл 10 матчей и забил семь голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кокорин Александр
Комментарии (31)
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_Marqella_
1595944868
Да пусть идёт в Локо, много не потеряем. Без него два чемпионства выиграли...игрок хороший,но слишком уж распиаренный...может вообще не заиграть в Локомотиве, как Смолов....
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tushkanlz
1595945425
В Москве будет жить, играть за "Локо",..."хана" Паку !!!
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Давид59
1595945473
Ерунда. Писали же, что Зенит пока ничего не предлагал. А тут уже и сумма подъёмных 2 лимона. Фейк, короче
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O-kolesov
1595946395
Увеличение стоимости билетов на РЖД.
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zigbert
1595947915
В Локомотиве Кокорин точно попадет в основной состав. В Зените же придется выдерживать конкуренцию.
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Mister_Tomsk
1595949404
А я рад был бы, если саша в наш локо перейдет!
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paracetamol
1595950201
Да пусть валит, постаревший ЗэК, куда хочет. Может с ним Локо хоть очочко в ЛЧ захватит, а может нет.
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oyabun
1595950323
Ну значит и РЖД цены на билеты еще поднимет..
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кошмарик
1595953636
жесть жесточайшая... кикнадза и компания губят Локо...
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Саладин
1595958322
Был Палыч, только трешка была.... Хвичу за копейки по сравнению с кокорой могли подписать... а теперь разгуляются работники пилорамы.. грусть, печаль. УКИК
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