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    «СЭ»: «Локомотив» предложил Кокорину в два раза больше подъемных, чем «Зенит»

    По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение форварду Александру Кокорину сделал московский «Локомотив».

    Игроку предложили подписной бонус в размере 4 миллиона евро. «Зенит» предложил футболисту 2 миллиона.

    • Нападающий летом становится свободным агентом.
    • Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.
    • По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита». Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.
    • Последний клуб Кокорина «Сочи», в составе которого футболист сыграл 10 матчей и забил семь голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии23
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      Рейтинг: +23253

      oyabun 29 минут назад

      Ну значит и РЖД цены на билеты еще поднимет..

      1
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      Рейтинг: +6820

      paracetamol 31 минуту назад

      Да пусть валит, постаревший ЗэК, куда хочет. Может с ним Локо хоть очочко в ЛЧ захватит, а может нет.

      0
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      Рейтинг: +1618

      Mister_Tomsk 44 минуты назад

      А я рад был бы, если саша в наш локо перейдет!

      2
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      Рейтинг: +1791

      Genz 1 час назад

      Саня по мужской логике должен выбрать локомотив,хотя бы потому,что год тюрьмы зенит ему не платил(хотя по контракту должен был). И год тюрьмы, получается,оплатит локомотив - 2 лишних милл. Я бы на его месте пошел бы , где больше дают. Ещё массажистки голые каждый день должны приходить После тренировки к Саше за счёт локомотива. Пусть мнут мышцы и отсасывают

      1
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      Рейтинг: +1136

      spam2009 1 час назад

      А зачем ему подъемные, его что опустили? А, ну да...

      0
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      Рейтинг: +78165

      zigbert 1 час назад

      В Локомотиве Кокорин точно попадет в основной состав. В Зените же придется выдерживать конкуренцию.

      3
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      Рейтинг: +1791

      Genz 1 час назад

      Саша, пожалуйста,идите в локомотив. Там больше подьемных денег. Подъемные Четыре тонны тяжелее скудных питерских двух. А мы вам поможем донести до электрички

      0
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      Рейтинг: +222

      O-kolesov 1 час назад

      Увеличение стоимости билетов на РЖД.

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      Рейтинг: +470

      tushkanlz > O-kolesov 1 час назад

      электрички ,хоть, не троньте!...

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      Рейтинг: +984

      PAREVG. 1 час назад

      Главное чтобы в Локо корейца не купили, а то, кто знает, оны все на одно лицо...

      2
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      Рейтинг: +6171

      Сильвербой 1 час назад

      В Локо нормально, в Спартаке эта гн..да не нужна!!!

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      Рейтинг: +26

      Хрюхрю > Сильвербой 1 час назад

      он не дурак так уж низко падать ;)

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