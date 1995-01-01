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    «РБ»: «Динамо» сделало предложение Кокорину о трансфере

    Московское «Динамо» сделало предложение форварду Александру Кокорину.

    Нападающий летом становится свободным агентом.

    Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.

    По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита».

    Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.

    • Последний клуб Кокорина «Сочи», в составе которого футболист сыграл 10 матчей и забил семь голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7784

      ilichkadr 23 минуты назад

      Кокорин однозначно придёт в Зенит Что касаемо 10 лимонов, то это очередная завлекуха букмекеров и не более того.

      0
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      Рейтинг: +71

      Жорик секс обжорик 50 минут назад

      не много ли для зека ~3.2 ляма в год?

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      Рейтинг: +7784

      ilichkadr > Жорик секс обжорик 13 минут назад

      Уже успел посчитать?

      0
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      Рейтинг: +4957

      alarm 1 час назад

      мне больше всего понравилась сумма, за которую зенит забрал кокорина и жиркова из динамо - 2,5 ляма за двоих))

      3
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      Рейтинг: +248

      Хейтер Аларм > alarm 23 минуты назад

      Ну а че ты хотел от влиятельной питерской тусовки? Гы-гы

      0
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      Рейтинг: +64

      яцык 1 час назад

      **** если это правда прокляну.не навижу зека продажного.бомжи кинули сочи поднимать.а вы зовете.позорище

      -2
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      Рейтинг: +3003

      KPCCSPB > яцык 57 минут назад

      Этот зек, после отсидки, наколотил больше за этот год, чем все напы денама...

      1
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      Рейтинг: +3725

      Давид59 1 час назад

      Вообще-то это не новость. Уже писали

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