«РБ»: «Динамо» сделало предложение Кокорину о трансфере

Кокорин однозначно придёт в Зенит Что касаемо 10 лимонов, то это очередная завлекуха букмекеров и не более того.
Московское «Динамо» сделало предложение форварду Александру Кокорину.
Нападающий летом становится свободным агентом.
Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.
По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита».
Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.
- Последний клуб Кокорина «Сочи», в составе которого футболист сыграл 10 матчей и забил семь голов.