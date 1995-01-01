«РБ»: «Динамо» сделало предложение Кокорину о трансфере

Московское «Динамо» сделало предложение форварду Александру Кокорину.

Нападающий летом становится свободным агентом.

Кокорин получит 10 миллионов евро за три года в случае подписания контракта с бывшим клубом.

По данным источника, Кокорин не будет принимать решений до встречи с боссами «Зенита».

Об этом сам футболист уведомил всех потенциальных работодателей.