Уткин: «Не было большой игры, которую Кокорин затащил бы. Самый знаменитый его удар – стулом по человеку. И Саня не попал»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал гонку на рынке за форварда Александра Кокорина. По мнению журналиста, в карьере игрока нет ни одного «большого» матча, исход которого он решил бы самостоятельно.

«Мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый.

И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил...

Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает.

И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – напомнил Уткин.