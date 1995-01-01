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    Уткин: «Не было большой игры, которую Кокорин затащил бы. Самый знаменитый его удар – стулом по человеку. И Саня не попал»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал гонку на рынке за форварда Александра Кокорина. По мнению журналиста, в карьере игрока нет ни одного «большого» матча, исход которого он решил бы самостоятельно.

    «Мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый.

    И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил...

    Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает.

    И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

    Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

    Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – напомнил Уткин.

    • Через несколько дней истечет контракт Кокорина с «Зенитом».
    • Кокорин принадлежит «Зениту» с января 2016 года.
    • Приоритет для игрока – подписание нового контракта с «Зенитом».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2448

      Cleaner 3 минуты назад

      Как всегда, не соглашусь с Уткиным. Что "самый знаменитый его удар – стулом по человеку. И Саня не попал." Саня еще как попал, на полтора года. Но так ничего и не понял...

      0
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      Рейтинг: +2983

      TOMSON 53 минуты назад

      Норм так подколол. Реально даже не поспоришь

      1
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      Рейтинг: +563

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Ну почему он не попал ? Очень даже Саня попал , правда на нары. В Сочах ещё поднатаскался, так что теперь он не просто лот а крутячий лотяра !

      0
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      Рейтинг: +6836

      paracetamol 1 час назад

      Уткин перед Кокориным - толстопузое ничтожество.

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