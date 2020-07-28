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  • Уткин: «Не было большой игры, которую Кокорин затащил бы. Самый знаменитый его удар – стулом по человеку. И Саня не попал»

Уткин: «Не было большой игры, которую Кокорин затащил бы. Самый знаменитый его удар – стулом по человеку. И Саня не попал»

28 июля 2020, 21:52
7

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал гонку на рынке за форварда Александра Кокорина. По мнению журналиста, в карьере игрока нет ни одного «большого» матча, исход которого он решил бы самостоятельно.

«Мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый.

И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил...

Я поэтому не верю, что его появление в не-«Зените» повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает.

И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт – это вызов. Аукцион – никак не вызов. Так что склонен думать – см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар – стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», – напомнил Уткин.

  • Через несколько дней истечет контракт Кокорина с «Зенитом».
  • Кокорин принадлежит «Зениту» с января 2016 года.
  • Приоритет для игрока – подписание нового контракта с «Зенитом».

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (7)
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paracetamol
1595962845
Уткин перед Кокориным - толстопузое ничтожество.
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Чехов на Садовой
1595963002
Ну почему он не попал ? Очень даже Саня попал , правда на нары. В Сочах ещё поднатаскался, так что теперь он не просто лот а крутячий лотяра !
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Валерий2705
1595969395
А ведь по сути, без сарказмов, права утка.У очень распиаренного Кокорина, талантом который все же не обделён, возраст уже не мальчика. А что он реально показал за свои годы? Пару неплохих сезонов? За сборную не припомню выдающихся игр, в еврокубках тоже не тащил, даже лучшим бомбардиром нашей не ахти лиги, не становился. Перехвален Коко, способности то есть, а вот на деле... Не характерный, только языком п.о.п.и.з.д.е.т.ь, как и отчим его, который в Сочи не поедет.
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Ловкий Бубен
1595970938
Бывает находятся такие подонки, некоторые вышлепки вечно оскорбляющие и унижающие других людей , получающие животное удовольствие когда кто-то оклевётан, когда чья-то честь поругана когда над кем то смеются, обычно это люди типа Уси Ваткина, человека с низкой самооценкой, на которого никто не обращает внимания в силу тупости его высказываний, безмозглости его завлений, как же поднять своё я ? Уся когда ты критикуешь Кокорина тебя выдаёт что ты боишься что когда нибудь кто-нибудь не выдержит и тебе придётся отвечать за базар , посмотpи сколько народу ты оскорбил, моральный урод
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Hektor 84
1595974339
Соглашусь с каждым словом утака!!!
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Ивантеевец
1595997338
Вася частенько вызывает отвращение своими перлами, но сейчас по сути он прав. Вот он реальный уровень нашего чемпионата. За игрока, которому 29 и у которого только в паре сезонов было больше 10 мячей (не говоря уже про ассисты, которые можно по пальцам одной руки пересчитать) клубы бьются как за какого звездного нападающего из топ-5. Спасибо лимиту, теперь каждый с нужным паспортом сам себе цену будет определять.
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Garrincha58
1596002808
и Саня не попал? тогда за что срок получил???? только за попытку?а если бы попал,что было бы
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