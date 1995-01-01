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    Журналист Симонов: «Кокорин всем клубам, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит»

    Нападающий Александр Кокорин рассчитывает подписать новый контракт с «Зенитом», который истекает этим летом. В то же время у него есть предложения от других клубов.

    «Последняя информация по Кокорину: всем представителям разных клубов, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    • С февраля форвард выступал на правах аренды за «Сочи».
    • В его активе семь голов и два ассиста в десяти матчах.
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1498

      FENIX-SL 58 минут назад

      добавил бы уважение придя в какой нибудь клуб и избив зенит в игре
      но нет
      труба нефтяная важнее

      1
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      Рейтинг: +278

      mp7700 1 час назад

      А я Рая, я жду трамвая!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4328

      Hektor 84 2 часа назад

      Пиз деж!!! Кокоша пойдет туда где больше предложат и не факт что зенит больше остальных предложит.

      1
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      Рейтинг: +1498

      FENIX-SL > Hektor 84 58 минут назад

      зениту вообще все равно сколько платить

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