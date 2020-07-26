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  • Журналист Симонов: «Кокорин всем клубам, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит»

Журналист Симонов: «Кокорин всем клубам, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит»

26 июля 2020, 00:19
14

Нападающий Александр Кокорин рассчитывает подписать новый контракт с «Зенитом», который истекает этим летом. В то же время у него есть предложения от других клубов.

«Последняя информация по Кокорину: всем представителям разных клубов, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

  • С февраля форвард выступал на правах аренды за «Сочи».
  • В его активе семь голов и два ассиста в десяти матчах.
  • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Hektor 84
1595714383
Пиз деж!!! Кокоша пойдет туда где больше предложат и не факт что зенит больше остальных предложит.
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mp7700
1595715795
А я Рая, я жду трамвая!
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Просто-333
1595726663
«Я жду «Зенит», фотоаппарат такой- сказал Александр Кокорин
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Соарес
1595741320
Кокоше давно сказали,или ты играешь там где мы тебе скажем ,или не играешь вообще
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vmonomah17
1595744321
Кокоша просто увидел как Дзюба с Азмуном праздновали чемпионство и к ним захотел. А то мамая рядом нет, а любви хочется)))
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woyser
1595750736
Саша, ты же синяк! Иди в своё родное Динамо.
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Garrincha58
1595754948
а он опять чего то ждёт, а музыка играет и играет
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яцык
1595760884
по чесноку зечаре нужно бабло.согласен в любой клуб
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paracetamol
1595764892
А нужен он Зениту? Дриусси и Азмун пока на его месте.
Ответить
portero
1595770734
Ротенберг жадный что ли, не предлагает денег больших?
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