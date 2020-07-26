Журналист Симонов: «Кокорин всем клубам, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит»

Нападающий Александр Кокорин рассчитывает подписать новый контракт с «Зенитом», который истекает этим летом. В то же время у него есть предложения от других клубов.
«Последняя информация по Кокорину: всем представителям разных клубов, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
- С февраля форвард выступал на правах аренды за «Сочи».
- В его активе семь голов и два ассиста в десяти матчах.
- С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»