Журналист Симонов: «Кокорин всем клубам, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит»

Нападающий Александр Кокорин рассчитывает подписать новый контракт с «Зенитом», который истекает этим летом. В то же время у него есть предложения от других клубов.

«Последняя информация по Кокорину: всем представителям разных клубов, которые к нему обращаются, говорит: «Я жду «Зенит», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.