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    Варди: «Я и представить себе не мог, что выиграю золотую медаль АПЛ, не говоря уже о «Золотой бутсе»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями от получения «Золотой бутсы» Премьер-лиги.

    «Я и представить себе не мог, что когда-нибудь выиграю золотую медаль Премьер-лиги, не говоря уже о «Золотой бутсе»... Просто вау!

    Если это о чем-то и говорит, то о том, что никогда не надо переставать мечтать, какими бы безумными мечты ни казались!» – написал Варди.

    • На счету Джейми 23 гола в 35 матчах.
    • «Лестер» занял пятое место в таблице АПЛ.
    • Чемпионом Англии Варди стал с «Лестером» в сезоне-2015/16.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Джейми Варди

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10340

      Cules2013 1 час назад

      Обидно, скатились на 5 место, хотя спокойно могли быть третьими.
      и Варди в концовке забуксовал, его чуть Ингз и Обамеянг не обошли.
      Однако ЗБ заслуженная. Поздравляем!

      0
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      Рейтинг: +1020

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Джейми красава!!!

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