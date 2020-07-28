Варди: «Я и представить себе не мог, что выиграю золотую медаль АПЛ, не говоря уже о «Золотой бутсе»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями от получения «Золотой бутсы» Премьер-лиги.
«Я и представить себе не мог, что когда-нибудь выиграю золотую медаль Премьер-лиги, не говоря уже о «Золотой бутсе»... Просто вау!
Если это о чем-то и говорит, то о том, что никогда не надо переставать мечтать, какими бы безумными мечты ни казались!» – написал Варди.
- На счету Джейми 23 гола в 35 матчах.
- «Лестер» занял пятое место в таблице АПЛ.
- Чемпионом Англии Варди стал с «Лестером» в сезоне-2015/16.
Источник: Твиттер Джейми Варди