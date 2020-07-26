Павар травмировался на тренировке. Он может пропустить матч с «Челси»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил травму во время сегодняшней тренировки команды.

Обследование показало, что француз повредил связки левой стопы.

По информации Sky Sport Germany, на восстановление Павару потребуется не меньше трех недель. Таким образом, он, вероятнее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» – он пройдет 8 августа.