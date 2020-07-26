Журналист Анджеле: «38-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Если раньше СМИ сообщали о летнем уходе форварда Златана Ибрагимовича из «Милана», то теперь ситуация изменилась. 38-летний швед продлит контракт.

«Судьба изменилась после того как оставили главного тренера Стефано Пиоли. Златана продлят. Еще один год вместе», – утверждает Вито Анджеле.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 16 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока истекает по окончании сезона.

«Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Ибрагимович: «Вы думаете, что я иссяк? Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка»