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    Журналист Анджеле: «38-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

    Если раньше СМИ сообщали о летнем уходе форварда Златана Ибрагимовича из «Милана», то теперь ситуация изменилась. 38-летний швед продлит контракт.

    «Судьба изменилась после того как оставили главного тренера Стефано Пиоли. Златана продлят. Еще один год вместе», – утверждает Вито Анджеле.

    • В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 16 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт игрока истекает по окончании сезона.
    • «Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

    Ибрагимович: «Вы думаете, что я иссяк? Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Вито Анджеле

    Журналист портала MilanNews. Аудитория в твиттере - более 13,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +879

      Benifacto 59 минут назад

      не попали бы в ЛЕ не продлили бы,а так для ротации и духа он нужен бесспорно...

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