Журналист Анджеле: «38-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Если раньше СМИ сообщали о летнем уходе форварда Златана Ибрагимовича из «Милана», то теперь ситуация изменилась. 38-летний швед продлит контракт.
«Судьба изменилась после того как оставили главного тренера Стефано Пиоли. Златана продлят. Еще один год вместе», – утверждает Вито Анджеле.
- В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 16 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.
- Контракт игрока истекает по окончании сезона.
- «Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
Ибрагимович: «Вы думаете, что я иссяк? Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка»
Источник: твиттер Вито Анджеле
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