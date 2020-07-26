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  • Журналист Анджеле: «38-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Журналист Анджеле: «38-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

26 июля 2020, 08:17
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Если раньше СМИ сообщали о летнем уходе форварда Златана Ибрагимовича из «Милана», то теперь ситуация изменилась. 38-летний швед продлит контракт.

«Судьба изменилась после того как оставили главного тренера Стефано Пиоли. Златана продлят. Еще один год вместе», – утверждает Вито Анджеле.

  • В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 16 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.
  • Контракт игрока истекает по окончании сезона.
  • «Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

Ибрагимович: «Вы думаете, что я иссяк? Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка»

Источник: твиттер Вито Анджеле

Журналист портала MilanNews. Аудитория в твиттере - более 13,3 тысячи подписчиков.

Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Benifacto
1595742688
не попали бы в ЛЕ не продлили бы,а так для ротации и духа он нужен бесспорно...
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