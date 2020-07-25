Ибрагимович: «Вы думаете, что я иссяк? Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к подписчиками в твиттере. Он дал понять, что в свои 38 лет не планирует завершать карьеру.

«Вы полагаете, что я иссяк и моя карьера закончена. Вы меня не знаете. Я всю жизнь бьюсь. В меня никто не верил, но я верил в себя. Те, кто хотел меня сломить, сделали меня сильнее. Те, кто хотел использовать меня, сделали умнее.

Думаете, я иссяк? Я не такой, как вы. Я – не вы. Я – Златан Ибрагимович. Это еще разминка», – заверил форвард.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович провел 16 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи.

Контракт игрока истекает по окончании сезона.

«Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.