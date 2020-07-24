Акинфеев, Семенов, Дюпин провели все 30 матчей сезона РПЛ без замен

Три футболиста по итогам сезона чемпионата России не пропустили ни минуты игрового времени своих клубов. Это Андрей Семенов, Игорь Акинфеев и Юрий Дюпин.
Дюпин и Акинфеев также являются лидерами по числу сухих матчей (13) среди вратарей, но уступили Александру Беленову, так как он провел на поле меньше времени.
- Акинфеев по итогам сезона вышел на второе место по количеству матчей в чемпионате России (впереди только Сергей Игнашевич).
- Достижение Семенова отметила сборная России в твиттере.
- Новый сезон стартует 8 августа.
Фото: твиттер сборной России.
Источник: Бомбардир.ру