Акинфеев, Семенов, Дюпин провели все 30 матчей сезона РПЛ без замен

Три футболиста по итогам сезона чемпионата России не пропустили ни минуты игрового времени своих клубов. Это Андрей Семенов, Игорь Акинфеев и Юрий Дюпин.

Дюпин и Акинфеев также являются лидерами по числу сухих матчей (13) среди вратарей, но уступили Александру Беленову, так как он провел на поле меньше времени.

Акинфеев по итогам сезона вышел на второе место по количеству матчей в чемпионате России (впереди только Сергей Игнашевич ).

). Достижение Семенова отметила сборная России в твиттере.

Новый сезон стартует 8 августа.

Фото: твиттер сборной России.