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    Акинфеев, Семенов, Дюпин провели все 30 матчей сезона РПЛ без замен

    Три футболиста по итогам сезона чемпионата России не пропустили ни минуты игрового времени своих клубов. Это Андрей Семенов, Игорь Акинфеев и Юрий Дюпин.

    Дюпин и Акинфеев также являются лидерами по числу сухих матчей (13) среди вратарей, но уступили Александру Беленову, так как он провел на поле меньше времени.

    • Акинфеев по итогам сезона вышел на второе место по количеству матчей в чемпионате России (впереди только Сергей Игнашевич).
    • Достижение Семенова отметила сборная России в твиттере.
    • Новый сезон стартует 8 августа.

    Фото: твиттер сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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