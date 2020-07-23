Кашшаи: «Возможно, судьи ошибаются против «Спартака». Мы ничего не можем изменить за несколько недель»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал письмо в свой адрес из «Спартака». Венгр анонсировал, что изменений в ближайшие недели не будет.

«Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака», но VAR используется для справедливости на матче. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и отметить офсайд.

Может, в следующем сезоне вмешательств VAR будет больше или меньше. Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель», – сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».