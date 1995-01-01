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    Кашшаи: «Возможно, судьи ошибаются против «Спартака». Мы ничего не можем изменить за несколько недель»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал письмо в свой адрес из «Спартака». Венгр анонсировал, что изменений в ближайшие недели не будет.

    «Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака», но VAR используется для справедливости на матче. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и отметить офсайд.

    Может, в следующем сезоне вмешательств VAR будет больше или меньше. Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель», – сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

    • Кашшаи пришел в РФС зимой.
    • Он имеет опыт работы в качестве судьи на ЧМ и Евро.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1521

      NewLife 1 час назад

      Включил идиота, думая, что болельщики схавают. Как в детском саду - ноль информации и смысла.Вот таких ценных кадров наш футбол получил от бомжеруководства.

      3
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      Рейтинг: +296

      alarm_иг > NewLife 19 минут назад

      Федотов ж правильно сформулировал: про мозг и лужу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6641

      Литейный4 1 час назад

      Стыдно за хряков. Наныли себе в последнем туре пару пенальти в свою пользу и один стопроцентный не поставленный. Гыгыгы

      -3
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      Рейтинг: +140

      Константинн 1 час назад

      Нужно как в теннисе или волейболе давать командам самим использовать ВАР 2-3 раза за игру когда они посчитают нужным. А за симуляцию - удалять нахрен на 3 игры!

      0
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      Рейтинг: +1057

      _Marqella_ > Константинн 1 час назад

      Ага удалять на 3 игры, хрень пишешь...Лучше бы не писал, дураком выглядишь

      0
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      Рейтинг: +3239

      Томик 1 час назад

      А вы постарайтесь. Или езжайте домой. Ибо "ничего не можем изменить" мы и сами, причём бесплатно.

      3
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      Рейтинг: +1768

      Genz 1 час назад

      Var и его cuki Иванов турбин Вилков безбородов на выход - жизни белых важны.

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