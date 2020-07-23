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  • Кашшаи: «Возможно, судьи ошибаются против «Спартака». Мы ничего не можем изменить за несколько недель»

Кашшаи: «Возможно, судьи ошибаются против «Спартака». Мы ничего не можем изменить за несколько недель»

23 июля 2020, 19:38
15

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал письмо в свой адрес из «Спартака». Венгр анонсировал, что изменений в ближайшие недели не будет.

«Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака», но VAR используется для справедливости на матче. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и отметить офсайд.

Может, в следующем сезоне вмешательств VAR будет больше или меньше. Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель», – сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

  • Кашшаи пришел в РФС зимой.
  • Он имеет опыт работы в качестве судьи на ЧМ и Евро.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ седьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кашшаи Виктор
Комментарии (15)
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Томик
1595523248
А вы постарайтесь. Или езжайте домой. Ибо "ничего не можем изменить" мы и сами, причём бесплатно.
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NewLife
1595524484
Включил идиота, думая, что болельщики схавают. Как в детском саду - ноль информации и смысла.Вот таких ценных кадров наш футбол получил от бомжеруководства.
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Hektor 84
1595530624
Кашшаи засланный казачок
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paracetamol
1595530704
Чё ты с ими разговариваешь! Им же надо собственные провалы на кого-то списать. А хамить будут - оштрафовать через суд!
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ivany4
1595531925
Не за несколько недель, а несколько месяцев. Тебя и наняли исправлять ошибки, а раз не можешь - давай до свиданья! Объяснения, как в детском саду - сами такие. За дураков всех держит.
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alp
1595533090
судьи ошибаются в разные стороны. и только спартак раздувает из этого бурю.
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rash1959
1595533669
Вот что он хотел сказать? Я ниуха не понял. Может так:"не можем изменить,... и поэтому не будем ничего изменять, всё проплачено вперёд..."
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Каратель помойников
1595566599
Кашшаи: «Возможно, судьи ошибаются против «Спартака». Мы ничего не можем изменить, деньги уже получены и потрачены»
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морозз
1595593523
Прямым текстом... венгерский бомж, послал Спартак далеко и надолго! Бомжи рулят и отпускать такой родной и ручной ВАР не соизволят
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zigbert
1595601940
Как понять высказывание Кашшаи :"Может, в следующем сезоне вмешательств ВАР будет больше или меньше?" Зачем вообще взяли этого венгра? Что у нас своих не могли найти. Ведь был уже неудачный выбор с итальянским руководителем департамента судейства.
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