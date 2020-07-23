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  • Газизов: «Буду делать все, чтобы новички доставались нам не выше рыночной цены»

Газизов: «Буду делать все, чтобы новички доставались нам не выше рыночной цены»

23 июля 2020, 18:36
12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился планами на предстоящий сезон.

— «Спартак» всегда должен иметь титулы и бороться за них. Конечно, нам бы хотелось большей оперативности в принятии решений, экономическая ситуация должна быть благоприятной, клуб должен зарабатывать желательно больше и тратить меньше. Это диктует время. Мы должны быть современными и двигаться в этом направлении.

— До старта нового сезона в клубе может появиться спортивный директор?

— Почему нет? Все может быть. Сейчас могут некоторые топ-менеджеры. Скажу сейчас немного модные слова, но мы работаем 24/7.

— Можете прояснить ситуацию по поводу общения с руководством «Химок» и «Уфы»? Вы встречались с руководством этих клубов? Какая ситуация с возможным переходом игроков в аренду?

— А почему именно «Химки» и «Уфа»? Я встречаюсь со всеми клубами, и не только РПЛ, но и ФНЛ. Мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки, которые не имеют должного игрового времени, получали практику в других командах. Плюс мы мониторим все клубы РПЛ и ФНЛ, чтобы усилить «Спартак». Это нормальная практика. Недавно мы разговаривали по телефону с Юраном.

— Просто Юран открыто говорит, что «Химки» возьмут пять-шесть игроков в аренду у «Спартака». Он опережает события?

— Ну, это желание тренера. Мы давно знакомы с Юраном, у нас был нормальный разговор.

— То есть разговоры о том, что «Химки» станут фарм-клубом «Спартака» лишены оснований?

— А почему мы, например, не говорим тогда так о других командах? В тех же «Крыльях» в этом сезоне играло несколько наших игроков, мы же про них так не говорим. Вокруг этой темы будет много слухов, но самое главное, что мы соперники на поле.

— Речи о спонсировании «Химок» нет?

— Это невозможно.

— Стоит болельщикам ждать первого трансфера до начала сезона?

— Я на это надеюсь. Любой хороший трансфер будет делаться в тишине. Давайте профессионально подойдем к этому делу. Если мы сейчас будем говорить по конкретному футболисту, то его цена прилично взлетит. Буду делать все, чтобы новички доставались «Спартаку» не выше рыночной цены, и будем пытаться взять их подешевле.

  • В минувшем сезоне «Спартак» занял в РПЛ седьмое место.
  • Газизов стал гендиректором москвичей в начале июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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Сильвербой
1595518887
Игроков надо брать по-нормальней, а не по-дешевле!!!
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ivany4
1595519361
Надо брать нужных и хороших игроков, а не тех которые стоят дешево.
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777+
1595520668
Что бы пошло у Спартака все хорошо, И не видны были при трансферах изъяны... Арнольдыч, хватит быть терпилой - лопушком!!! Федун, зашей директорам карманы!!!
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spam2009
1595520677
пока первый левый лям в карман не упадет
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NewLife
1595525189
Я бы на месте Федуна запретил кому-либо из Спартака давать интервью гнусным провокаторам из С-Э. Неужели Газизов не понимает, что его троллят, если не употреблять матерное слово. Это что, такая жажда публичности или дурость. Жаль, если второе.
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derrik2000
1595525570
"Буду делать все, чтобы новички доставались «Спартаку» не выше рыночной цены, и будем пытаться взять их подешевле." Посмотрим, КОГО будешь подписывать... Если одним из твоих кандидатов - "Молодое дарование из Узбекистана", то тогда всё будет сразу понятно.
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paracetamol
1595530118
Газизов: «Буду делать все, чтобы новички доставались нам не выше рыночной цены» ------------ Тогда тебя выгонят пинком под зад. Весь свинский штаб и руководство заточены на откаты!"
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Garrincha58
1595536057
этот башкир уже достал только его и слышно
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Garrincha58
1595536187
Речи о спонсировании «Химок» нет? Такие наивные так вам он и всё расскажет всю подноготную спонсирования
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zigbert
1595600929
Рано пока говорить что то о Газизове. Ждем плодотворной работы по улучшению состава.
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