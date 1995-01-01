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    Газизов: «Буду делать все, чтобы новички доставались нам не выше рыночной цены»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился планами на предстоящий сезон.

    — Спартак всегда должен иметь титулы и бороться за них. Конечно, нам бы хотелось большей оперативности в принятии решений, экономическая ситуация должна быть благоприятной, клуб должен зарабатывать желательно больше и тратить меньше. Это диктует время. Мы должны быть современными и двигаться в этом направлении.

    — До старта нового сезона в клубе может появиться спортивный директор?

    — Почему нет? Все может быть. Сейчас могут некоторые топ-менеджеры. Скажу сейчас немного модные слова, но мы работаем 24/7.

    — Можете прояснить ситуацию по поводу общения с руководством «Химок» и «Уфы»? Вы встречались с руководством этих клубов? Какая ситуация с возможным переходом игроков в аренду?

    — А почему именно «Химки» и «Уфа»? Я встречаюсь со всеми клубами, и не только РПЛ, но и ФНЛ. Мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки, которые не имеют должного игрового времени, получали практику в других командах. Плюс мы мониторим все клубы РПЛ и ФНЛ, чтобы усилить «Спартак». Это нормальная практика. Недавно мы разговаривали по телефону с Юраном.

    — Просто Юран открыто говорит, что «Химки» возьмут пять-шесть игроков в аренду у «Спартака». Он опережает события?

    — Ну, это желание тренера. Мы давно знакомы с Юраном, у нас был нормальный разговор.

    — То есть разговоры о том, что «Химки» станут фарм-клубом «Спартака» лишены оснований?

    — А почему мы, например, не говорим тогда так о других командах? В тех же «Крыльях» в этом сезоне играло несколько наших игроков, мы же про них так не говорим. Вокруг этой темы будет много слухов, но самое главное, что мы соперники на поле.

    — Речи о спонсировании «Химок» нет?

    — Это невозможно.

    — Стоит болельщикам ждать первого трансфера до начала сезона?

    — Я на это надеюсь. Любой хороший трансфер будет делаться в тишине. Давайте профессионально подойдем к этому делу. Если мы сейчас будем говорить по конкретному футболисту, то его цена прилично взлетит. Буду делать все, чтобы новички доставались «Спартаку» не выше рыночной цены, и будем пытаться взять их подешевле.

    • В минувшем сезоне «Спартак» занял в РПЛ седьмое место.
    • Газизов стал гендиректором москвичей в начале июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4885

      Lester84 8 минут назад

      Интересно, будет ли у него в арсенале экономии аренда с правом выкупа?)))

      0
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      Рейтинг: +5284

      ivany4 20 минут назад

      Надо брать нужных и хороших игроков, а не тех которые стоят дешево.

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      Рейтинг: +6152

      Сильвербой 28 минут назад

      Игроков надо брать по-нормальней, а не по-дешевле!!!

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