Газизов: «Буду делать все, чтобы новички доставались нам не выше рыночной цены»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился планами на предстоящий сезон.

— «Спартак» всегда должен иметь титулы и бороться за них. Конечно, нам бы хотелось большей оперативности в принятии решений, экономическая ситуация должна быть благоприятной, клуб должен зарабатывать желательно больше и тратить меньше. Это диктует время. Мы должны быть современными и двигаться в этом направлении.

— До старта нового сезона в клубе может появиться спортивный директор?

— Почему нет? Все может быть. Сейчас могут некоторые топ-менеджеры. Скажу сейчас немного модные слова, но мы работаем 24/7.

— Можете прояснить ситуацию по поводу общения с руководством «Химок» и «Уфы»? Вы встречались с руководством этих клубов? Какая ситуация с возможным переходом игроков в аренду?

— А почему именно «Химки» и «Уфа»? Я встречаюсь со всеми клубами, и не только РПЛ, но и ФНЛ. Мы заинтересованы в том, чтобы наши игроки, которые не имеют должного игрового времени, получали практику в других командах. Плюс мы мониторим все клубы РПЛ и ФНЛ, чтобы усилить «Спартак». Это нормальная практика. Недавно мы разговаривали по телефону с Юраном.

— Просто Юран открыто говорит, что «Химки» возьмут пять-шесть игроков в аренду у «Спартака». Он опережает события?

— Ну, это желание тренера. Мы давно знакомы с Юраном, у нас был нормальный разговор.

— То есть разговоры о том, что «Химки» станут фарм-клубом «Спартака» лишены оснований?

— А почему мы, например, не говорим тогда так о других командах? В тех же «Крыльях» в этом сезоне играло несколько наших игроков, мы же про них так не говорим. Вокруг этой темы будет много слухов, но самое главное, что мы соперники на поле.

— Речи о спонсировании «Химок» нет?

— Это невозможно.

— Стоит болельщикам ждать первого трансфера до начала сезона?

— Я на это надеюсь. Любой хороший трансфер будет делаться в тишине. Давайте профессионально подойдем к этому делу. Если мы сейчас будем говорить по конкретному футболисту, то его цена прилично взлетит. Буду делать все, чтобы новички доставались «Спартаку» не выше рыночной цены, и будем пытаться взять их подешевле.