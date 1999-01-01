Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Журналист Егоров: «Локомотив» намерен провести переговоры с Кокориным

    «Локомотив» получил добро на проведение разговора с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, пишет Ббвший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Московский клуб намерен проконсультироваться с футболистом относительно трансфера нападающего. Кокорин нравится главному тренеру «Локо» Марко Николичу, кроме того, семья игрока хочет жить в Москве.

    Сам форвард хотел бы получить по контракту 10 миллионов евро за три года.

    • Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака».
    • Кокорин принадлежит «Зениту» с января 2016 года.
    • Он заканчивал сезон в «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1075

      Semenycch 1 минуту назад

      За щеку это чмо с грузинской фамилией получит, а не Кокорина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17672

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Кикнадзе, Смолов, Кокорин,... Пашку ещё надо. И всем кофе и шампанского!.. Гуляем!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78023
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru