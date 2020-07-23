Журналист Егоров: «Локомотив» намерен провести переговоры с Кокориным

«Локомотив» получил добро на проведение разговора с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Московский клуб намерен проконсультироваться с футболистом относительно трансфера нападающего. Кокорин нравится главному тренеру «Локо» Марко Николичу, кроме того, семья игрока хочет жить в Москве.

Сам форвард хотел бы получить по контракту 10 миллионов евро за три года.