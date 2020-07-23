Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезона

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн обратился к столичному клубу и его болельщикам в инстаграме.

«Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона 2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу «Спартак» и фанатам!!!» – написал Цорн.

«Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.

Из Кубка России команда вылетела в полуфинале от «Зенита».

Цорн работал в клубе с мая 2019-го по июль 2020-го года.