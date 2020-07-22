Гончаренко – об игре с «Тамбовом»: «Они научились играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о предстоящей игре 30-го тура с «Тамбовом».

«Мы в хорошем состоянии подходим к завтрашней игре. Несмотря на то, что «Тамбов» находится в борьбе за выживание, команда проиграла свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч. Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на их поле.

Это сыгранная команда. Они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как обороняться. «Тамбов» научился играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча. С каждым соперником качели могут качнуться то в одну, то в другую сторону», – сказал Гончаренко.