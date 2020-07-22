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  • Гончаренко – об игре с «Тамбовом»: «Они научились играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча»

Гончаренко – об игре с «Тамбовом»: «Они научились играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча»

22 июля 2020, 13:53
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о предстоящей игре 30-го тура с «Тамбовом».

«Мы в хорошем состоянии подходим к завтрашней игре. Несмотря на то, что «Тамбов» находится в борьбе за выживание, команда проиграла свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч. Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на их поле.

Это сыгранная команда. Они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как обороняться. «Тамбов» научился играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча. С каждым соперником качели могут качнуться то в одну, то в другую сторону», – сказал Гончаренко.

  • Матч ЦСКА – «Тамбов» пройдет сегодня, начало в 19:00 по Москве.
  • ЦСКА идет на четвертом месте и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов.
  • «Тамбов» находится на 14-й строчке. Клуб сохранил прописку в РПЛ.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тамбов Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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paracetamol
1595418814
Ганчар все надеетсмя в ЛЧ заскочить. Но быки, надеюсь, с Ахматом справятся, тем все равно!
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anjaneri
1595423920
Тамбуки комманада сплоченная и боевая... Думаю, им удастся в следующем сезоне сыграть еще лучше.
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Бухбух
1595435687
В России сильных команд нет. Есть средние команды и слабые.
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