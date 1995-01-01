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    Гончаренко – об игре с «Тамбовом»: «Они научились играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о предстоящей игре 30-го тура с «Тамбовом».

    «Мы в хорошем состоянии подходим к завтрашней игре. Несмотря на то, что «Тамбов» находится в борьбе за выживание, команда проиграла свои матчи в упорной борьбе, с разницей в один мяч. Во многих этих играх ситуация могла качнуться в другую сторону, и мы не забываем, что они обыграли «Спартак» на их поле.

    Это сыгранная команда. Они хорошо взаимодействуют между собой и понимают, как обороняться. «Тамбов» научился играть против сильных команд. Мы не ждем легкого матча. С каждым соперником качели могут качнуться то в одну, то в другую сторону», – сказал Гончаренко.

    • Матч ЦСКА – «Тамбов» пройдет сегодня, начало в 19:00 по Москве.
    • ЦСКА идет на четвертом месте и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов.
    • «Тамбов» находится на 14-й строчке. Клуб сохранил прописку в РПЛ.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6571

      paracetamol 24 минуты назад

      Ганчар все надеетсмя в ЛЧ заскочить. Но быки, надеюсь, с Ахматом справятся, тем все равно!

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