Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, ЦСКА победил дома «Тамбов»

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, ЦСКА победил дома «Тамбов»

22 июля 2020, 20:55
29

«Краснодар» в третий раз в истории завоевал бронзу чемпионата России. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА в последнем туре РПЛ победил «Тамбов» и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берг, 43; 2:0 – Кабелла, 54; 3:0 – Вандерсон, 58; 4:0 – Берг, 63.

ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Щенников, 26; 2:0 – Обляков, 78.

Удаления: нет – Мелкадзе, 45+1 (вторая ж.к.).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Ахмат ЦСКА Тамбов
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вальдемар IV
1595440606
ну хоть с бронзой не обосрался мусаев, все равно менять его нужено
Ответить
Кузьмич на трибуне
1595440790
Всех болельщиков Краснодара с прекрасной победой и Бронзой и выходом в ЛЧ. Ну что будем болеть за наших в Европе.
Ответить
Январь 59
1595441173
Ну Слава Богу. Хоть тут не стали сливать игру. Ахмат конечно не сильно упирался, вот и счёт разгромным. Жаль , что с Динамо так не играли. Тем не менее Бронза и квалификация в ЛЧ , с этим я и поздравляю всех кто за Быков болел.
Ответить
aleksandr1969
1595441850
Молодцы!! В начале сомневался, а н нет выиграли.
Ответить
Муруал
1595443546
Желаю Краснодару пробиться в группу ЛЧ. Пусть исполнится мечта Галицкого,он это вполне заслужил.
Ответить
житель СПб
1595443978
Поздравляю Краснодар! Болею за них несколько лет. Удачи им в в ЛЧ!!!
Ответить
paracetamol
1595444342
Молодцы быки, а ведь многие на них уже *** положили.
Ответить
portero
1595444983
Победа отлично! Но зачем квалификация ЛЧ, сразу в группу просрали шансы.....
Ответить
zigbert
1595446616
Краснодар с победой! До первого гола шла равная борьба но потом что называется "прорвало". Теперь удачи в квалификации!
Ответить
Snek
1595449965
ИМХО, ЦСКА пострадал от судейских ошибок больше всех в этом сезоне...
Ответить
Главные новости
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+