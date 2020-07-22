РПЛ. «Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов, ЦСКА победил дома «Тамбов»

«Краснодар» в третий раз в истории завоевал бронзу чемпионата России. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА в последнем туре РПЛ победил «Тамбов» и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берг, 43; 2:0 – Кабелла, 54; 3:0 – Вандерсон, 58; 4:0 – Берг, 63.

ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Щенников, 26; 2:0 – Обляков, 78.

Удаления: нет – Мелкадзе, 45+1 (вторая ж.к.).

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ