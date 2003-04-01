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    Артета: «Арсенал» вне топ-6 впервые за 25 лет? Отрыв не врет»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    «Мы вне топ-6 впервые за 25 лет? Отрыв не врет. Нам нужно его сокращать. Я чувствую полную поддержку Кронке и других руководителей клуба. На сто процентов. Болельщикам стоит поверить в нас.

    Астон Вилла» играла на полную мощность, а нам, похоже, не хватало свежести. Победа заслуженная, я поздравляю «Астон Виллу».

    У нас было несколько хороших подходов, но не получалось довести до голов. Сложная неделя, но я увидел команду, которая хотела биться до конца. Мне нравится настрой парней. Я понимаю, в каких моментах нам нужно улучшить игру. Мы сделаем это», – сказал Артета.

    • «Арсенал» завершает чемпионат ниже седьмого места АПЛ впервые за 25 лет.
    • Подобное произойдет с лондонцами впервые с сезона-1994/95, когда «Арсенал» занял 12-е место.
    • Спустя год команду возглавил Арсен Венгер.

    Источник: BBC

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