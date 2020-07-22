Артета: «Арсенал» вне топ-6 впервые за 25 лет? Отрыв не врет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Мы вне топ-6 впервые за 25 лет? Отрыв не врет. Нам нужно его сокращать. Я чувствую полную поддержку Кронке и других руководителей клуба. На сто процентов. Болельщикам стоит поверить в нас.

Астон Вилла» играла на полную мощность, а нам, похоже, не хватало свежести. Победа заслуженная, я поздравляю «Астон Виллу».

У нас было несколько хороших подходов, но не получалось довести до голов. Сложная неделя, но я увидел команду, которая хотела биться до конца. Мне нравится настрой парней. Я понимаю, в каких моментах нам нужно улучшить игру. Мы сделаем это», – сказал Артета.