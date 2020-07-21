Главные новости дня. Жирков может перейти в «Локомотив» или «Краснодар», Ещенко дисквалифицировали на три игры за оскорбительное поведение

«Локомотив» предложил «Лансу» за Радовановича 1 миллион. Зарплата защитника может вырасти в семь раз.

«Рубин» объявил о переходе Деспотовича.

Metaratings: агенты предложили 36-летнего Жиркова «Краснодару».

Ещенко дисквалифицировали на три игры и оштрафовали за майку с надписью «*** вам. А» и изображением медведя.

«Ювентусу» достаточно набрать четыре очка в четырех турах, чтобы стать чемпионом.

«Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время». «Спартак» обратился к болельщикам.

«Спорт-Экспресс»: Фомин перейдет в «Динамо» за 4,5 миллиона.

Журналист Короткин: «Акинфеев может закончить карьеру в 2022 году».

«СЭ»: Кокорин получил предложения от «Динамо» и «Рубина».

«Локомотив» собирается подписать Жиркова.