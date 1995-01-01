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    Главные новости дня. Жирков может перейти в «Локомотив» или «Краснодар», Ещенко дисквалифицировали на три игры за оскорбительное поведение

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    Metaratings: агенты предложили 36-летнего Жиркова «Краснодару».

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    Источник: Бомбардир.ру

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