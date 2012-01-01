«Ювентусу» достаточно набрать четыре очка в четырех турах, чтобы стать чемпионом

«Ювентус» победил «Лацио» в игре 34-го тура чемпионата Италии (2:1).

Туринцы лидируют в таблице Серии А с 80 очками.

Ближайший преследователь – «Интер» (72 очка).

Таким образом, «Ювентусу» достаточно набрать четыре балла в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом Италии.