«Ювентусу» достаточно набрать четыре очка в четырех турах, чтобы стать чемпионом

Юве уже давно чемпион так как конкурентов в Италии на сегодня просто нет в одном конкретном матче да но на весь чемпионат нет конкурентов
«Ювентус» победил «Лацио» в игре 34-го тура чемпионата Италии (2:1).
Туринцы лидируют в таблице Серии А с 80 очками.
Ближайший преследователь – «Интер» (72 очка).
Таким образом, «Ювентусу» достаточно набрать четыре балла в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом Италии.
- В случае равенства очков у лидеров преимущество будет у «Ювентуса» над «Интером» из-за личных встреч (2:1, 2:0).
- Туринцам предстоят матчи с «Удинезе», «Сампдорией», «Кальяри» и «Ромой».