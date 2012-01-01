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    «Ювентусу» достаточно набрать четыре очка в четырех турах, чтобы стать чемпионом

    «Ювентус» победил «Лацио» в игре 34-го тура чемпионата Италии (2:1).

    Туринцы лидируют в таблице Серии А с 80 очками.

    Ближайший преследователь – «Интер» (72 очка).

    Таким образом, «Ювентусу» достаточно набрать четыре балла в четырех оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10714

      Garrincha58 56 минут назад

      Юве уже давно чемпион так как конкурентов в Италии на сегодня просто нет в одном конкретном матче да но на весь чемпионат нет конкурентов

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      Рейтинг: +4

      sweaste 1 час назад

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      -2
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      Рейтинг: +1631

      Dizayner 2 часа назад

      мда, с такой игрой доплелись до чемпионства, но абсолютно незаслуженного, даже аталанта и та смотрелась зрелищнее и лучше.

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      Рейтинг: +58

      Жорик секс обжорик > Dizayner 1 час назад

      Аталанта- в этом году топ. Стрельнули так стрельнули.
      Хоть какая то атакующая команда появилась в Италии

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      Рейтинг: +1631

      Dizayner > Жорик секс обжорик 1 час назад

      а то, аж 94 настреляли и это еще не конец

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