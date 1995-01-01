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    «Локомотив» предложил «Лансу» за Радовановича 1 миллион. Зарплата защитника может вырасти в семь раз

    «Локомотив» предлагает за центрального защитника «Ланса» Александара Радовановича 1 миллион евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

    В случае перехода в российский клуб зарплата серба вырастет в 7 раз – со 144 тысяч евро в год до более 1 миллиона евро. Переговорами с российской стороны занимаются скаут Андрей Лосюк и главный тренер Марко Николич.

    • Контракт Радовановича с французским клубом будет действовать еще два года.
    • В досрочно завершенном сезоне Радованович забил два гола в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро.

    Footmercato: «Локомотив» и «Ростов» поборются за защитника «Ланса» Радовановича

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1099

      Гавроша 10 минут назад

      Опять тарифы железнодорожные поднимут.

      0
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      Рейтинг: +2116

      кошмарик 2 часа назад

      Радованович от такой радости уже выбежал в Москву подписывать контракт.. Ща на границах все кордоны сметёт..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      кошмарик 2 часа назад

      просто жесть.. рвут кассу Локо пришлые людишки.. сейчас урвать, а что будет потом не....

      1
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      Рейтинг: +4477

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Что за цены ? Вот мусарня за 31-летнего Семёнова уже 4,5 готова отдать.
      Вот это размах !

      0
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      Рейтинг: +913

      PAREVG. 2 часа назад

      И снова балканец, как только пришел Николич, начал тащить игроков с балкан. А грызун явно в доле, хотя о новом лимите знает. а из легионеров, пока никто не ушел, Если уйдут Фарфан и Марио, останется 9 легионеров, а в заявку на сезон можно 8. значит лишние, будут просто получать ЗП, без шансов выйти на поле.

      2
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      Рейтинг: +909

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Как неожиданно, что сербов хочет новый тренер. Какой то посредственный тренер.

      1
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      Рейтинг: +135

      Спартак гуно знают все > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Да у вас и клуб - высер.
      =)))

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      Рейтинг: +909

      LOKOfanatik19 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Да, жалко тебя. Лечись.

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