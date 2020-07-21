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  • «Локомотив» предложил «Лансу» за Радовановича 1 миллион. Зарплата защитника может вырасти в семь раз

«Локомотив» предложил «Лансу» за Радовановича 1 миллион. Зарплата защитника может вырасти в семь раз

21 июля 2020, 17:17
11

«Локомотив» предлагает за центрального защитника «Ланса» Александара Радовановича 1 миллион евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

В случае перехода в российский клуб зарплата серба вырастет в 7 раз – со 144 тысяч евро в год до более 1 миллиона евро. Переговорами с российской стороны занимаются скаут Андрей Лосюк и главный тренер Марко Николич.

  • Контракт Радовановича с французским клубом будет действовать еще два года.
  • В досрочно завершенном сезоне Радованович забил два гола в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро.

Footmercato: «Локомотив» и «Ростов» поборются за защитника «Ланса» Радовановича

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Ланс Локомотив Николич Марко
Комментарии (11)
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LOKOfanatik19
1595342625
Как неожиданно, что сербов хочет новый тренер. Какой то посредственный тренер.
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PAREVG.
1595342678
И снова балканец, как только пришел Николич, начал тащить игроков с балкан. А грызун явно в доле, хотя о новом лимите знает. а из легионеров, пока никто не ушел, Если уйдут Фарфан и Марио, останется 9 легионеров, а в заявку на сезон можно 8. значит лишние, будут просто получать ЗП, без шансов выйти на поле.
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кошмарик
1595343349
просто жесть.. рвут кассу Локо пришлые людишки.. сейчас урвать, а что будет потом не....
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кошмарик
1595343485
Радованович от такой радости уже выбежал в Москву подписывать контракт.. Ща на границах все кордоны сметёт..
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Sergh4
1595361515
Зато железнодорожников заставляют за свой счёт дома сидеть из-за убытков ржд.
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paracetamol
1595363805
Это же сколько вагонов до станций не доедет! Опять в плацкарте трястись забитом до 3-й полки!
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