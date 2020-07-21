«Локомотив» предложил «Лансу» за Радовановича 1 миллион. Зарплата защитника может вырасти в семь раз

«Локомотив» предлагает за центрального защитника «Ланса» Александара Радовановича 1 миллион евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

В случае перехода в российский клуб зарплата серба вырастет в 7 раз – со 144 тысяч евро в год до более 1 миллиона евро. Переговорами с российской стороны занимаются скаут Андрей Лосюк и главный тренер Марко Николич.

Контракт Радовановича с французским клубом будет действовать еще два года.

В досрочно завершенном сезоне Радованович забил два гола в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро.

Footmercato: «Локомотив» и «Ростов» поборются за защитника «Ланса» Радовановича