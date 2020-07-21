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  • «Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время». «Спартак» обратился к болельщикам

«Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время». «Спартак» обратился к болельщикам

21 июля 2020, 10:37
89

«Спартак» обратился к своим болельщикам на официальном сайте и поблагодарил за поддержку в течение сезона.

«Дорогие наши болельщики!

Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге!

Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

Вместе за «Спартак»!» – написано в обращении пресс-службы московского клуба.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Дюков Александр
Комментарии (89)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1595318523
Барин увидит, барин нас рассудит, а пока будем вас благодарить, ныть и сетовать на жизнь. Что за болваны отвечают за медийные дела в Спартаке, лучше бы помалкивали. Арнольдыч и то честнее высказался после игры.
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AnayTMN
1595319932
Красиво они вину за провальный сезон на судей переложили)))))
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oyabun
1595321281
Откуда такая наивная вера в то что судейский организм вот вот "выздоровеет"?
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alp
1595323689
спартак надо лечить, а не судейский корпус. сами себя грызут, но валят на судей.
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GoldPlayFIFARus9
1595325214
Если бы не судейские ошибки, то были бы в зоне вылета. 29 очков без них, пусть спасибо ещё скажет ФК "Плакстак". Благо турнирная таблица "без судейских" есть в открытом досутпе,так чот любой фанат плакстака сможет убедится в этом
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sерж
1595327246
кинули подачку своему фанату,чтоб те не бузили на них из-за игры
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_Marqella_
1595327564
Очень много у руководства срамтака разговоров про судей а про истенные ошибки всяких там менеджеров они замалчивают...Во всём виноват Газпром, вы серьёзно??? Газпром приглашает пиджаков,тедеско и т.д.??? Газпром назначает всяких Цорнов на пост спортивного директора??? Газпром покупает за миллионы игроков и маринует их на скамейке а играет своими молодыми игроками ???? Кто смотрит европейские лиги со мной согласится, что там судят не лучше, это точно а то и в разы хуже....Жаловаться на судей, это замыливание глаз своих болельщиков на истинные ошибки руководства клуба....
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Alejandrrro
1595328344
Хоть и болею за Спартак, но официально винить в результатах судей... Стыдно. Уволили Карреру - виноват Каррера. Проваливаются в чемпионате, кубках - виноваты кто угодно, но не сам Спартак.
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морозз
1595329678
ВАР был создан в России для бомжей и это истина, но в этом году бомжи допустили промашку используя ВАР налево и направо! Перебор он и в очко перебор, Зенит надо срочно перепрофилировать на Пердив и оставить там его надолго!
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Spartak Piter
1595332119
Мне обидно. что в нашей стране куча людей верят в то, что все чисто. В такую чушь только верит быдло с пивом и те кто голосует за путина. В открытую гасят, а дэбил со стаканом не понимает, главное что бы его клуб выиграл. Каким способом - не важно. Кабинет, подкуп, переносы все преференции для СБГТ. При этом не ограниченный бюджет. Опять же быдло обворовывают, кидая кость в свою игрушку)))) А тут ниже бамбук какой то пишет про игру и про то, что Спартак ноет. Спартак ведет себя достойно! А вот СБГТ это нытики и жулики. И все их победы со вкусом....... ну вы знаете.))
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