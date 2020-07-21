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    «Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время». «Спартак» обратился к болельщикам

    «Спартак» обратился к своим болельщикам на официальном сайте и поблагодарил за поддержку в течение сезона.

    «Дорогие наши болельщики!

    Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

    Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге!

    Спасибо большое! Мы это ценим!

    Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

    Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

    Вместе за «Спартак»!», – написано в обращении пресс-службы московского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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