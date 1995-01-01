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    Семенов может за 4 миллиона перейти из «Ахмата» в «Динамо»

    «Динамо» хочет купить защитника «Ахмата» Андрея Семенова, сообщает Metaratings.

    По информации источника, грозненский клуб готов продать центрбека за 4 миллиона евро.

    Сам 31-летний футболист не против оказаться в московской команде.

    • В текущем сезоне Семенов провел за «Ахмат» 31 матч и забил один гол.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17655

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      На замену Рыкову, который уйдёт в Ротор. Очень неплохо.

      0
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      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 14 минут назад

      похоже динамики всерьез взялись вылазить наверх!это похвально!много соперников много борьбы!да и алармы со своей грязью может утухнут!а то развоняли здесь!

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