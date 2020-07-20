Семенов может за 4 миллиона перейти из «Ахмата» в «Динамо»

«Динамо» хочет купить защитника «Ахмата» Андрея Семенова, сообщает Metaratings.
По информации источника, грозненский клуб готов продать центрбека за 4 миллиона евро.
Сам 31-летний футболист не против оказаться в московской команде.
- В текущем сезоне Семенов провел за «Ахмат» 31 матч и забил один гол.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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