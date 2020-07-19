Кубок Англии. «Челси» обыграл «МЮ» и вышел в финал

Во втором полуфинале Кубка Англии «Челси» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

Голы у лондонцев забили Оливье Жиру, отличившийся на 11-й добавленной к первому тайму минуте, и Мэйсон Маунт. Еще один мяч в свои ворота забил Гарри Магуайр. У «МЮ» гол на счету Бруну Фернандеша.

В финале турнира «Челси» встретится с «Арсеналом», обыгравшим накануне «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/2 финала

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 45+11; 0:2 – Маунт, 46; 0:3 – Магуайр, 74 (автогол); 1:3 – Фернандеш, 85 (с пенальти)

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии