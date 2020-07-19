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    Кубок Англии. «Челси» обыграл «МЮ» и вышел в финал

    Во втором полуфинале Кубка Англии «Челси» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

    Голы у лондонцев забили Оливье Жиру, отличившийся на 11-й добавленной к первому тайму минуте, и Мэйсон Маунт. Еще один мяч в свои ворота забил Гарри Магуайр. У «МЮ» гол на счету Бруну Фернандеша.

    В финале турнира «Челси» встретится с «Арсеналом», обыгравшим накануне «Манчестер Сити».

    Кубок Англии. 1/2 финала

    Манчестер Юнайтед – Челси – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жиру, 45+11; 0:2 – Маунт, 46; 0:3 – Магуайр, 74 (автогол); 1:3 – Фернандеш, 85 (с пенальти)

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    19.07.2020 22:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +837

      Alex Flash 6 минут назад

      Все обломилось в конце первого тайме,когда пришлось делать вынужденную замену. Синякам повезло

      0
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      Рейтинг: +872

      Psih86 33 минуты назад

      Как и говорил Лондонский финал...

      0
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      Рейтинг: +38

      Stream Lost 47 минут назад

      Просто ужасающая игра мю... что до сих пор у руля делает Сульшер... как объяснить, что все команды выпускают на матч основной состав, а норвежец оставляет Марсиаля, набравшего ход, Гринвуда, Погба на скамейке... тотальный идиотизм в решениях. Ни секунды влияния на ход игры.

      0
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      Рейтинг: +1575

      Mister_Tomsk 49 минут назад

      Брунчика то, скоро барса, или реал с псж себе начнут тянуть.

      0
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      Рейтинг: +249

      Завулон new new 2 часа назад

      И тут синенькие красненьких сделали...:)

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